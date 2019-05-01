Politico: победа неопытного Зеленского ставит Путина в «непростое положение»

Politico не согласно с толкованием победы Зеленского как большого «выигрыша» Москвы. По мнению издания, это скорее «палка о двух концах». С одной стороны Кремль нуждается в перезагрузке отношений с Украиной, и русскоязычный президент наверняка будет не против культурной оттепели для начала, однако с другой — Зеленский способен стать неудобным «примером демократии» для россиян заставить их задуматься о будущих выборах в своей стране.

Новый русскоязычный президент на Украине — это вовсе не бонус для Кремля, а скорее «палка о двух концах» и даже определённая угроза, пишет Politico. И хотя некоторые уже поспешили истолковать уверенную победу комедийного актёра Владимира Зеленского на недавних президентских выборах как большой «выигрыш» российского президента, однако «действительность намного сложнее», подчёркивается в статье: «Для Путина русскоязычный президент демократической Украины — это всё равно что есть живьём осьминога: очень интересно, но в то же время страшно».



Действительно, на первый взгляд Зеленский настроен по отношению к Москве более дружественно, чем Порошенко, который активно пытался представить Путина «заклятым врагом Украины», поясняет автор. В отличие от Порошенко, который «поддерживал украинский национализм» и говорил только по-украински, Зеленский способен разговаривать с русскими на их родном языке, а также общаться с ними напрямую через Instagram и другие социальные сети. Он несколько лет жил и работал в Москве, поэтому хорошо знает русский язык и русских — а в этом есть как плюсы, так и минусы, говорится в статье.



При этом у Зеленского ещё нет опыта государственной деятельности, а единственный его опыт в политике — это роль президента в популярном телесериале «Слуга народа». Но хотя украинский актёр пока не набрался опыта в вопросах государственного управления, он уже является «ветераном массовых коммуникаций» — и это подтверждается тем, какую «взбучку» он задал в СМИ уходящему президенту Петру Порошенко, пишет Politico.



Как полагает автор, сам Путин, скорее всего, «предпочитает Зеленского». Особенно если вспомнить, что Порошенко отзывался о действиях российского лидера крайне резко и нелицеприятно и не желал вести переговоры о проблемах межгосударственных отношений. В то время как новый избранный президент уже пообещал отменить запрет на выступления российских артистов и на использование российских социальных сетей на Украине, и наверняка будет ратовать за «культурную оттепель» между двумя странами, говорится в статье. Возможно, это может даже привести в какой-то момент к возобновлению авиасообщения.



Некоторые из наиболее рьяных сторонников Порошенко после выборов попытались «небрежно отмахнуться» от тех 73% своих соотечественников, которые отдали голоса за Зеленского, называя своих оппонентов «малороссами» и жалуясь на то, что Украина, по их мнению, «заблудилась и повернула назад, в сторону Москвы». Однако похоже, что в Кремле успех Зеленского расценивают иначе, отмечается в статье: российский президент не стал лично звонить русскоязычному комику, чтобы поздравить его с победой, и поручил эту миссию премьер-министру Дмитрию Медведеву, который и выразил осторожную надежду на «улучшение отношений» с украинской стороной. И хотя Москва официально признала выборы, однако раскритиковала Киев за то, что украинские власти не разрешили проголосовать трём с половиной миллионам украинцев, проживающим в России, сообщает Politico.



По мнению автора, убедительная победа Зеленского стала чётким указанием на то, что украинцы, несмотря на своё негодование из-за войны, хотят жить с Россией в мире, а не в состоянии вечной конфронтации.



В результате победа Зеленского ставит российского президента в «непростое положение», подчёркивается в статье. «Путин не может поддержать политика, который в телесериале открыто призывал отправить его в отставку. Но в то же время он осознаёт, что этот комик даёт уникальную возможность для перезагрузки отношений с Россией после пяти лет враждебности. А сам он делает то, что умеет делать наилучшим образом: поступает жёстко и загоняет в угол своего оппонента», — пишет Politico.



В частности, на российском телевидении недавно широко разошлось видео с Зеленским, который во время дебатов с Порошенко встал на колени и попросил прощения у тех, кто потерял родственников в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины. По мнению автора, это была попытка российских СМИ «представить актёра слабым и неопытным» в вопросах политики. На прошлой неделе Путин «повысил градус напряжённости» и подписал указ о выдаче российских паспортов для жителей Донбасса, несмотря на международную критику: специальный представитель США на Украине Курт Волкер назвал данный указ «крайне провокационным» и взятым напрямую из «оккупационного сценария России», говорится в статье.



Однако «настоящая опасность» для Путина кроется в том, что будет дальше, предупреждает Politico. Зеленский уже сделал свой «первый залп» вечером в день выборов, когда выступил с призывом ко всем постсоветским государствам и заявил: «Посмотрите на нас — всё возможно». А его «убедительная победа на свободных выборах» на Украине озадачила россиян, которые «привыкли к тому, что результат голосования известен заранее», подчёркивается в статье: «Они начали задаваться вопросом о том, можно ли будет точно так же отмести Путина в сторону на свободных выборах? «Театр демократии» на Украине оказался заразным. Некоторые политики уже призывают проводить предвыборные дебаты в России на футбольных стадионах».



Зеленский «естественным образом связан с русским народом», а также разбирается во всех тонкостях СМИ — поэтому он «опасен» для Путина, уверен автор. По его мнению, российскому президенту сейчас меньше всего нужны разговоры о «демократической революции» в стране, поэтому он будет действовать довольно жёстко. «Следует ожидать, что Кремль будет вести жёсткую и грязную игру, пока Путин не решит, что лучше: оглушить осьминога или начать есть его живьём, пока тот ещё брыкается», — заключает Politico.