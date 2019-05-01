Politico Оригинал

Politico: победа неопытного Зеленского ставит Путина в «непростое положение»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Politico не согласно с толкованием победы Зеленского как большого «выигрыша» Москвы. По мнению издания, это скорее «палка о двух концах». С одной стороны Кремль нуждается в перезагрузке отношений с Украиной, и русскоязычный президент наверняка будет не против культурной оттепели для начала, однако с другой — Зеленский способен стать неудобным «примером демократии» для россиян заставить их задуматься о будущих выборах в своей стране.
Politico: победа неопытного Зеленского ставит Путина в «непростое положение»
Reuters

Новый русскоязычный президент на Украине — это вовсе не бонус для Кремля, а скорее «палка о двух концах» и даже определённая угроза, пишет Politico. И хотя некоторые уже поспешили истолковать уверенную победу комедийного актёра Владимира Зеленского на недавних президентских выборах как большой «выигрыш» российского президента, однако «действительность намного сложнее», подчёркивается в статье: «Для Путина русскоязычный президент демократической Украины — это всё равно что есть живьём осьминога: очень интересно, но в то же время страшно».  

Действительно, на первый взгляд Зеленский настроен по отношению к Москве более дружественно, чем Порошенко, который активно пытался представить Путина «заклятым врагом Украины», поясняет автор. В отличие от Порошенко, который «поддерживал украинский национализм» и говорил только по-украински, Зеленский способен разговаривать с русскими на их родном языке, а также общаться с ними напрямую через Instagram и другие социальные сети. Он несколько лет жил и работал в Москве, поэтому хорошо знает русский язык и русских — а в этом есть как плюсы, так и минусы, говорится в статье.   

При этом у Зеленского ещё нет опыта государственной деятельности, а единственный его опыт в политике — это роль президента в популярном телесериале «Слуга народа». Но хотя украинский актёр пока не набрался опыта в вопросах государственного управления, он уже является «ветераном массовых коммуникаций» — и это подтверждается тем, какую «взбучку» он задал в СМИ уходящему президенту Петру Порошенко, пишет Politico. 

Как полагает автор, сам Путин, скорее всего, «предпочитает Зеленского». Особенно если вспомнить, что Порошенко отзывался о действиях российского лидера крайне резко и нелицеприятно и не желал вести переговоры о проблемах межгосударственных отношений. В то время как новый избранный президент уже пообещал отменить запрет на выступления российских артистов и на использование российских социальных сетей на Украине, и наверняка будет ратовать за «культурную оттепель» между двумя странами, говорится в статье. Возможно, это может даже привести в какой-то момент к возобновлению авиасообщения.  

Некоторые из наиболее рьяных сторонников Порошенко после выборов попытались «небрежно отмахнуться» от тех 73% своих соотечественников, которые отдали голоса за Зеленского, называя своих оппонентов «малороссами» и жалуясь на то, что Украина, по их мнению, «заблудилась и повернула назад, в сторону Москвы». Однако похоже, что в Кремле успех Зеленского расценивают иначе, отмечается в статье: российский президент не стал лично звонить русскоязычному комику, чтобы поздравить его с победой, и поручил эту миссию премьер-министру Дмитрию Медведеву, который и выразил осторожную надежду на «улучшение отношений» с украинской стороной. И хотя Москва официально признала выборы, однако раскритиковала Киев за то, что украинские власти не разрешили проголосовать трём с половиной миллионам украинцев, проживающим в России, сообщает Politico.   

По мнению автора, убедительная победа Зеленского стала чётким указанием на то, что украинцы, несмотря на своё негодование из-за войны, хотят жить с Россией в мире, а не в состоянии вечной конфронтации.   

В результате победа Зеленского ставит российского президента в «непростое положение», подчёркивается в статье. «Путин не может поддержать политика, который в телесериале открыто призывал отправить его в отставку. Но в то же время он осознаёт, что этот комик даёт уникальную возможность для перезагрузки отношений с Россией после пяти лет враждебности. А сам он делает то, что умеет делать наилучшим образом: поступает жёстко и загоняет в угол своего оппонента», — пишет Politico.  

В частности, на российском телевидении недавно широко разошлось видео с Зеленским, который во время дебатов с Порошенко встал на колени и попросил прощения у тех, кто потерял родственников в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины. По мнению автора, это была попытка российских СМИ «представить актёра слабым и неопытным» в вопросах политики. На прошлой неделе Путин «повысил градус напряжённости» и подписал указ о выдаче российских паспортов для жителей Донбасса, несмотря на международную критику: специальный представитель США на Украине Курт Волкер назвал данный указ «крайне провокационным» и взятым напрямую из «оккупационного сценария России», говорится в статье.  

Однако «настоящая опасность» для Путина кроется в том, что будет дальше, предупреждает Politico. Зеленский уже сделал свой «первый залп» вечером в день выборов, когда выступил с призывом ко всем постсоветским государствам и заявил: «Посмотрите на нас — всё возможно». А его «убедительная победа на свободных выборах» на Украине озадачила россиян, которые «привыкли к тому, что результат голосования известен заранее», подчёркивается в статье: «Они начали задаваться вопросом о том, можно ли будет точно так же отмести Путина в сторону на свободных выборах? «Театр демократии» на Украине оказался заразным. Некоторые политики уже призывают проводить предвыборные дебаты в России на футбольных стадионах». 

Зеленский «естественным образом связан с русским народом», а также разбирается во всех тонкостях СМИ — поэтому он «опасен» для Путина, уверен автор. По его мнению, российскому президенту сейчас меньше всего нужны разговоры о «демократической революции» в стране, поэтому он будет действовать довольно жёстко. «Следует ожидать, что Кремль будет вести жёсткую и грязную игру, пока Путин не решит, что лучше: оглушить осьминога или начать есть его живьём, пока тот ещё брыкается», — заключает Politico.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Politico США Северная Америка
теги
Владимир Зеленский Владимир Путин геополитика демократия переговоры Петр Порошенко президент президентские выборы Россия россияне русский язык Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров