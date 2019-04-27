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Bild: «устрашить агрессора» — в бундестаге потребовали отправить на Украину больше полицейских

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Немецкие свободные демократы призвали отправить на Украину больше полицейских якобы из-за «агрессивного курса» главы Кремля Владимира Путина, пишет Bild. Как отмечается в тексте документа, направленного на рассмотрение в бундестаг, количество полицейских необходимо увеличить таким образом, чтобы «силы безопасности возымели устрашающий эффект на внешнего агрессора».
Bild: «устрашить агрессора» — в бундестаге потребовали отправить на Украину больше полицейских
Reuters

Свободная демократическая партия Германии (FDP) выступила с инициативой отправить на Украину «больше полицейских» якобы из-за «агрессивного курса» президента России Владимира Путина, пишет немецкий таблоид Bild.

Члены фракции FDP в бундестаге единогласно приняли документ, в котором они предлагают новую стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины. На рассмотрение же в немецкий парламент инициатива свободных демократов, получившая название «Миру на Украине нужен новый импульс», должна поступить в ближайшее время, уточняет автор статьи Антье Шипман.

«Избрание нового президента Владимира Зеленского и председательство Германии в Совете Безопасности ООН — это центральные моменты, которые должны дать новый толчок мирным переговорам!» — заявила в интервью Bild инициатор новой стратегии, депутат бундестага от FDP Рената Альт.

На уровне Европейского союза федеральное правительство Германии должно «агитировать за привлечение к миссии ООН новых или дополнительных сил гражданской полиции, которые будут выполнять в первую очередь функции представителей власти в сотрудничестве с местными украинскими органами государственной безопасности», говорится в документе.

Количество же полицейских необходимо увеличить таким образом, чтобы «силы безопасности возымели устрашающий эффект на внешнего агрессора», отмечается в тексте документа Свободной демократической партии Германии.

«В свою очередь, федеральное правительство Германии должно предпринять решительные действия и продолжить активно и комплексно поддерживать Украину», — призвала инициатор новой стратегии Рената Альт.

На днях, напоминает журналистка Bild, президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины процедуру получения российского гражданства.

Тем самым, по словам депутата бундестага от FDP Ренаты Альт, глава Кремля «подтвердил, что он презирает мирное решение конфликта».

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Bild Германия Европа
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