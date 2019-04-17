112: Порошенко пообещал ввести в Донбасс миротворцев ООН

08:24
Свечников в матче с «Айлендерс» впервые вышел на лёд после драки с Овечкиным
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вернулся на лёд после травмы в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).
08:24
Минобороны России опровергло сообщения о гибели четырёх военных в Сирии
Сообщения о гибели четырёх российских военных в Сирии не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны России.
08:12
В Москве зафиксировано рекордно низкое давление
Атмосферное давление в Москве обновило рекорд по суточному минимуму, сообщает Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр России.
08:12
«Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:59
WP: Болтон подталкивает Трампа к военной операции в Венесуэле
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подталкивает американского лидера Дональда Трампа к военной операции в Венесуэле.
07:45
Венесуэльские власти продлили сокращённый рабочий день в стране
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что в стране продлён сокращённый рабочий день.
07:30
В Москве 2 мая ожидается до +14 °С
В Москве в четверг, 2 мая, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
07:16
Представители Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провёл переговоры со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри, в рамках которых они обсудили ситуацию в САР.
06:57
В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие семь раз обстреляли территорию ЛНР.
06:45
Армия Израиля сообщила о ракетных обстрелах со стороны сектора Газа
Израильские военные заявили, что из сектора Газа в сторону Израиля были запущены две ракеты.
06:30
Мадуро заявил о готовности принять специальный план изменений в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные правительством ошибки.
06:15
В Подмосковье насмерть сбили человека на пешеходном переходе
В подмосковном Климовске на пешеходном переходе насмерть сбили человека.
05:58
Бывший сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР
Бывший оперативный сотрудник ЦРУ Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая.
05:44
В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков
Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.
05:30
Армия Израиля нанесла авиаудары по ХАМАС
Израильская авиация нанесла в секторе Газа авиаудары по объектам, принадлежащим радикальному движению ХАМАС.
05:15
СМИ: Спецпредставитель США по КНДР может приехать в Южную Корею в мае
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн может приехать в Южную Корею 8—10 мая.
04:57
В украинском Минздраве заявили о вреде соцсетей
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о вреде социальных сетей для психического здоровья человека.
04:36
В Минюсте США удивились, что Мюллер не ответил на один из главных вопросов расследования
Глава Минюста США Ричард Барр выразил удивление в связи с тем, что, по его словам, спецпрокурор Роберт Мюллер не ответил на один из главных вопросов расследования о «российском вмешательстве».
04:17
Мадуро призвал народ защитить страну при попытке переворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал венесуэльцев выходить на улицы в случае, если будет предпринята новая попытка государственного переворота.
03:58
Священнослужитель заявил, что Петросян и Степаненко всё ещё состоят в церковном браке
Служитель храма Ильи Пророка иерей Андрей Дорохин заявил, что юморист Евгений Петросян по-прежнему состоит в церковном браке с актрисой Еленой Степаненко.
03:36
В МВД заявили о возможности появления в России «службы воздушных маршалов»
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Александр Тарушкин заявил, что в стране может появиться «служба воздушных маршалов».
03:17
В США потерпела крушение копия немецкого самолёта времён Второй мировой войны
В американском штате Калифорния потерпела крушение копия немецкого самолёта, который использовался во время Второй мировой войны.
02:57
Два человека погибли в результате возгорания в двух частных домах в Самарской области
В МЧС заявили, что два человека погибли в результате пожара в двух частных домах в Сызранском районе Самарской области.
02:46
В Минобороны Венесуэлы назвали число пострадавших в ходе протестов военных
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал число военных, пострадавших в ходе протестов в стране.
02:29
СМИ: Китай и США могут заявить о заключении торговой сделки к 10 мая
CNBC со ссылкой на источники сообщает, что США и Китай могут заявить о заключении торговой сделки к 10 мая.
02:16
Зеленский определился с главой своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выбрал главу своей администрации. Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил его доверенное лицо Вадим Галайчук.
01:58
Почти 80 человек пострадали в ходе протестов в Каракасе
Депутат оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы от штата Миранда Мануэла Боливар заявила, что по меньшей мере 78 человек пострадали в ходе протестов 1 мая в Каракасе.
01:46
Почти 44 тысячи человек на Украине заболели корью с начала года
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что почти 44 тыс. человек в стране заболели корью с начала года.
01:30
Гуаидо объявил о начале забастовки государственных служащих
Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о начале забастовки венесуэльских государственных служащих.
01:15
Два человека погибли в результате ДТП в Татарстане
Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате аварии в Татарстане.
00:59
Тренер «Ливерпуля» Клопп доволен игрой команды, несмотря на разгромное поражение от «Барселоны»
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не знает, может ли его команда играть ещё лучше, и он с футболистами должен принять итоговый результат (0:3).
00:55
Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.
00:46
Аспиликуэта заявил, что приоритетом «Челси» является победа в Лиге Европы
Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта» надеется на выход в финал соревнования и заявляет, что приоритетом его команды является победа в турнире.
00:37
Месси: на «Энфилде» будет сложно
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля», в котором оформил дубль и забил свой 600-й гол за клуб.
00:31
В Париже задержали 330 человек в ходе первомайской демонстрации
Сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали 330 человек в ходе первомайской демонстрации.
00:28
Квят заявил, что испытывал проблемы с болидом во время гонки Гран-при Азербайджана
Российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят заявил, что у него были проблемы со скоростью и сцеплением во время гонки Гран-при Азербайджана.
00:16
В годовщину трагедии в Одессе более 2 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок в городе
В полиции Одесской области заявили, что более 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в годовщину трагедии в Одессе, 2 мая.
00:13
Футболист «Челси» Рюдигер выбыл из строя на длительный срок из-за травмы
Немецкий защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер минимум три месяца проведёт в лазарете команды из-за травмы мениска.
23:58
Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» разгромила английский «Ливерпуль».
23:52
Месси забил 600-й гол за «Барселону»
Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
23:44
Украинская полиция нашла арсенал оружия в доме в Донецкой области
Украинская полиция обнаружила и изъяла арсенал оружия и боеприпасов в Мирнограде в Донецкой области.
23:39
Жена Касильяса рассказала о состоянии мужа
Сара Карбонеро, супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, заявила, что испанец отделался лишь испугом.
23:31
Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга после инцидента в Париже
Врачи больницы в Париже диагностировали у корреспондентки РИА Новости сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья после того, как она подверглась ударам полицейских дубинок на первомайской демонстрации.
23:26
«Барселона» забила 500-й гол в Лиге чемпионов
Забив в ворота «Ливерпуля», уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес стал автором 500-го гола клуба в Лиге чемпионов.
23:17
В ООН обеспокоены применением силы в Венесуэле
Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность сообщениями о чрезмерном применении силы во время демонстраций в Венесуэле.
23:16
Шарапова отказалась от участия в турнире в Риме
Российская теннисистка Мария Шарапова не примет участие в турнире в Риме, поскольку продолжает восстанавливаться от травмы плеча.
23:04
Путин подписал закон о безвизовом въезде футбольных зрителей на время Евро-2020
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранным болельщикам въехать на территорию страны без визы во время чемпионата Европы по футболу 2020 года.
22:58
Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» представлен на международной выставке в Турции
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» представлен на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Турции.
22:47
Путин подписал закон о санкциях за нарушение антидопинговых правил
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий денежный штраф за применение и распространение допинга.
22:35
Дзюба назван игроком месяца в РПЛ
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком прошедшего месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ).