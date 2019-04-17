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112: Порошенко пообещал ввести в Донбасс миротворцев ООН

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пётр Порошенко заявил, что уже к лету в Донбассе появятся миротворцы ООН. Как передаёт «112 Украина», украинский президент заявил, что в мае или в начале июня по этому поводу будут подписаны документы нормандского формата.
112: Порошенко пообещал ввести в Донбасс миротворцев ООН
Reuters

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будет предусмотрен ввод миротворцев ООН в Донбасс. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будет предусмотрен вывод российских войск с территории, вывод тяжёлой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения относительно ввода «голубых касок» ООН», — заявил украинский президент.

Также Порошенко отметил, что президент России Владимир Путин надеется, что на Украине не переизберут действующего президента.

«Почему это не делалось до этого? Потому что господин Путин очень ждал, что на Украине будет избран другой президент, слабый, возможно, некомпетентный, возможно, непрофессиональный, чтобы миротворческие силы были у нас только как эскорт-сервис для наблюдателей организации ОБСЕ», — добавил Порошенко. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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