УП: на Украину доставили очередную партию американской военной помощи

На Украину прибыла очередная партия американской военной помощи. Как передаёт «Украинская правда», в порт Одессы доставили 35 боевых машин Hummer в рамках бюджетных ассигнований Пентагона.
В порт Одессы прибыла очередная партия американской военной помощи. Как пишет «Украинская правда», прибыли 35 боевых машин Hummer, которые США направили по контрактам, заключённым на основе средств, выделенных Украине в рамках бюджетных ассигнований Пентагона.
Среди 35 автомобилей — 20 бронированных и 15 медицинских единиц, предназначенных для нужд Вооружённых сил Украины.
В посольстве Украины в США заявили, что бюджет помощи Украине по линии Пентагона увеличивается с каждым финансовым годом и к концу 2019-го следует ожидать новых значимых поставок американской техники для нужд ВСУ: оборудования артиллерийской разведки, средств связи, радиоэлектронной борьбы, приборов ночного видения, медицинского оборудования и новой партии мобильной многофункциональной техники, а также летального вооружения оборонного характера.
«Спасибо нашим американским партнёрам за последовательную поддержку и практическую помощь, которая сохраняет жизнь украинских воинов на передовой и усиливает военные возможности Украины», — подчеркнули в украинском посольстве.
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