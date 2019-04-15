NZZ: США скоро утратят своё лидерство в военных технологиях

В следующие десять лет США должны быть готовы к тому, что Китай догонит их в сфере военных технологий, сообщает Neue Züricher Zeitung. Причина заключается в том, что в мире глобального трансфера знаний освоение передовых технологий стало намного проще. Таким образом, многие союзы Вашингтона, основанные на возможности американских сил осуществить быстрое военное вмешательство, окажутся под угрозой.

Уже многие годы в вопросах военной техники Запад делает ставку на превосходство в качестве, а не в количестве, пишет Neue Züricher Zeitung. Этот принцип определял глобальное равновесие сил: начиная с середины 70-х годов, США и их союзники следовали «стратегии выравнивания» в отношении СССР. Согласно этой стратегии, численное превосходство сил Восточного блока уравнивалось сенсорами дальнего действия, высокоточным оружием и более совершенными системами наведения.

США и их союзники заявляли, что высокотехнологичные боевые системы позволяют быстро ослабить противника без значительных потерь. В качестве доказательства они приводили войну в Заливе 1991 года, когда вооружённая по советскому образцу армия Ирака ничего не смогла противопоставить коалиции, возглавляемой США. Как отмечает издание, с тех пор технологическое превосходство американских сил и их союзников считалось неоспоримым.

Neue Züricher Zeitung пишет, что последующие войны в Ираке и Афганистане не изменили репутации западного оружия — они показали неспособность западных сил использовать своё технологическое превосходство в новых условиях. Однако, по мнению издания, в следующие десять лет Запад должен быть готов к возможной потере технологического лидерства: в Китае были созданы предпосылки для того, чтобы сравняться с Западом в важных областях. Если США утратят свои лидерские позиции, весь мировой порядок ждут далекоидущие последствия.

Причина утраты лидерства заключается не в том, что конкуренты будут копировать технологии, а в том, что изменился инновационный стимул, позволяющий бросить Западу вызов, считает Neue Züricher Zeitung. Современное поколение военных технологий опирается на мирные разработки, осуществляемые частными технологическими компаниями. Необходимые теоретические знания широко распространяются, их преподают в университетах и печатают в журналах. Кроме того, существует множество законных способов приобрести практические знания: путём покупки, лицензирования, поглощений или создания совместных предприятий.

Издание отмечает, что в век глобального трансфера технологий кража интеллектуальной собственности не является единственным способом сблизиться с технологическим лидером: всё чаще задействуется освоение новых технологий, в результате которого возникает собственная база для модернизации. Самым ярким примером здесь является Китай: по такому же пути могут пойти Индия, Малайзия, Вьетнам и Бразилия. В России также развивается инновационная среда, отмечает издание.

В качестве примера того, как растущая экономическая мощь и инновационный потенциал влияют на расстановку сил, издание приводит ситуацию вокруг Тайваня: ещё в 1996 году КНР ничего не могла поделать с угрожающими манёврами американских авианосных ударных групп в Тайваньском проливе: с тех пор Китай увеличил свой военный бюджет на 750% и сделал акцент на противостоянии военным силам США. В результате положение американских войск значительно ухудшилось: согласно исследованию корпорации RAND, проведённому в 2017 году, количество сил, необходимое США для успешной воздушной атаки по поддержке Тайваня, по сравнению с 1996 годом возросло в десять раз.

Neue Züricher Zeitung подчёркивает, что не только союз Вашингтона с Тайванем зиждется на способности американской стороны к военному вмешательству. Прочие союзники США также должны иметь в виду, что гарантии безопасности со стороны Вашингтона становятся всё менее надёжными.

Разумеется, пишет издание, США не будут спокойно воспринимать потерю своего военного доминирования. В качестве одной из мер противодействия может быть использована проверка прямых зарубежных инвестиций: кроме того, государственные и частные игроки могут начать более тесное сотрудничество в сфере кибербезопасности.