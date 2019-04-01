Khorasan: низкая цена и высокие боевые возможности стали визитной карточкой российской техники

В рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве Россия продала Вьетнаму 64 танка Т-90С. Как пишет портал Khorasan, низкая цена в сочетании с высокими боевыми возможностями уже давно стали явным конкурентным преимуществом российской военной техники на мировых рынках вооружения.
Замглавы российско-вьетнамской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству сообщил о продаже Россией Вьетнаму 64 единиц танков Т-90С Вьетнаму. Как пишет портал Khorasan, у России и Вьетнама имеется соглашение о военно-техническом сотрудничестве, в рамках которого и была совершена продажа.
Данный вид российских танков, Т-90С, прозванный также «летающим танком», спроектирован и произведен военно-конструкторским бюро города Нижний Тагил. Данный вид танка от прочих российских танков отличают значительная лёгкость и небольшие габариты.
В связи с данными характеристиками Т-90 отличается большей манёвренностью и скоростью при движении по сложному рельефу местности, а также способен легко преодолевать водные преграды. Другой важной особенностью танка Т-90С является наличие комплекса управляемого артиллерийского вооружения, что позволяет вести стрельбу как в стационарном состоянии, так и в движении, в любое время суток.
Танк способен также вести радиоэлектронную борьбу. Немаловажно, что Т-90С отличает и невысокая цена, в сравнении с зарубежными образцами. Следует заметить, что низкие цены в сочетании с высокими боевыми возможностями уже давно стали явным конкурентным преимуществом российской военной техники на мировых рынках вооружения.
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