AT: шторм в районе Ла-Манша развеял мечты Китая о превосходстве в воздухе

В январе 2018 года грузовой корабль с ракетами 40Н6 для новых китайских С-400 попал в шторм и был вынужден вернуться обратно в российский порт. Снаряды восстановлению не подлежали и были уничтожены. Так на сегодня Китай остался без единственного оружия, которое смогло бы помочь ему перехватить у США воздушное превосходство над Тайванем и Японией, пишет Asia Times.

Китай остался без ракет, необходимых в его стратегии по усилению давления на Тайвань, сообщает Asia Times. Снаряды — часть зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства, которые Пекин приобрёл у Москвы. К сожалению для Поднебесной, ракеты до неё так и не доехали из-за форс-мажорных обстоятельств при доставке.

Как отмечает издание, дальнобойные ракеты 40Н6 могут помочь блокировать воздушное пространство Тайваня для американских военных самолётов, в случае если острову потребуется военная поддержка США для защиты от «вторжения» с материка. Как утверждают российские разработчики, ракета именно этой модели вкупе с улучшенными радиолокационными системами может засечь даже американские самолёты-«невидимки» вроде истребителей F-22 и F-35.

По словам российской стороны, ракеты в середине января 2018 года вёз сухогруз «Никифор Бегичев», который попал в шторм в районе Ла-Манша. Корабль был повреждён и сбился с курса, но спустя несколько дней всё же сумел вернуться в порт Усть-Луга в Ленинградской области. При этом некоторые критики задаются вопросом, почему ракеты в Китай отправили морем, а не железной дорогой.

Вместе с «Бегичевым» части С-400 также везли ещё два судна Ocean Lord и Ocean Power, притом что последний тоже вернулся в порт отправления. До Поднебесной добрался лишь Ocean Lord, который покинул Россию раньше остальных. Впрочем, Ocean Power со второй попытки тоже благополучно достиг китайских берегов. Но на борту обоих судов описанных ракет не было.

Российская сторона позднее объяснила, что снаряды, которые вёз «Бегичев», слишком сильно пострадали в шторме и восстановлению не подлежали, поэтому их пришлось уничтожить. Корабль был застрахован, и страховая компания, по информации Asia Times, согласилась компенсировать убытки.

С-400 комплектуется четырьмя различными моделями ракет, но лишь одна из них, 40Н6, способна уничтожать американские «невидимки». Для Китая это очень важная опция, поскольку тогда он сможет не опасаться ВВС США в районе Тайваня и даже Японии. Однако, как подчёркивает издание, следует учитывать, что С-400 со своими мощными ракетами никогда не испытывался против «невидимок».

Китай заказал 128 ракет 40N6. Сколько из них находились на борту «Никифора Бегичева» — неизвестно. Но поскольку это относительно небольшой корабль, все закупленные снаряды он бы вряд ли увёз.

Как только ракеты всё-таки окажутся у Пекина, США придётся вырабатывать новую стратегию по сдерживанию Поднебесной, чтобы сохранить своё воздушное превосходство в воздухе над Японией и Тайванем.

Но пока ракет нет, Китай, должно быть, не очень доволен и относится ко всей ситуации с пропавшей поставкой с подозрением. Без работающих 40N6 Пекин не сможет обойти США в собственном регионе, ведь сколько бы Китай ни хвастал своими новыми самолётами, с американскими им пока не сравниться.