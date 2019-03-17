Bild рассказал о плачевном состоянии вертолётов бундесвера

Боевая готовность вертолётов бундесвера крайне низкая, сообщает Bild, основываясь на данных из ежегодного отчёта о состоянии немецких вооружённых сил. Издание отмечает, что с нынешнего года отчёт будет носить статус секретного: критики связывают это решение с попыткой скрыть плохую готовность армии ФРГ.

Воздушные силы остаются «трудным ребёнком» бундесвера, пишет Bild, ссылаясь на результаты отчёта о боеготовности немецкой армии.

Издание пишет, что в 2018 году из 71 среднего транспортного вертолёта CH-53 в состоянии боевой готовности находилось лишь 22,4%, а из 71 малого транспортного вертолёта NH-90 — 17,5%. Что касается боевых вертолётов «Тигр», которых в составе немецких ВВС насчитывается 53, их готовность составила 21,9%.

Как отмечает Bild, положительным моментом является то, что доля находящихся в боевой готовности крупных боевых систем в среднем составляет 70%. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн.

Издание напоминает, что с этого года отчёт о состоянии немецкой армии получит статус секретного. Согласно официальному объяснению со стороны представителей бундесвера, это сделано из соображений безопасности, поскольку отчёт стал детальнее и объёмнее. Однако критики считают, что реальной причиной является намерение скрыть плохое состояние вооружённых сил.