Bild рассказал о плачевном состоянии вертолётов бундесвера

01:07
Рогозин рассказал о сроках начала испытаний модуля «Наука» для МКС
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который в 2020 году планируется запустить на Международной космической станции, в августе начнёт проходить предполётные испытания.
00:49
«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Вулверхэмптону»
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вулверхэмптон Уондерерс» в четвертьфинале Кубка Англии по футболу.
00:49
Дочь Майкла Джексона прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Американская актриса Пэрис Джексон, дочь певца Майкла Джексона, обвинила TMZ во лжи, после того как портал опубликовал сообщение о её госпитализации после попытки самоубийства.
00:38
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве проиграл «Хераклесу» в матче Эредивизи
Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, потерпел поражение от «Хераклеса» в матче 26-го тура Эредивизи.
00:36
Украинская журналистка рассказала о визите в Крым
Журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева поделилась впечатлениями от визита в Крым. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
00:22
Более 30 тысяч человек приняли участие в протестах «жёлтых жилетов» во Франции
Около 32 тыс. человек приняли участие в акциях протеста «жёлтых жилетов» в различных французских городах в субботу, 16 марта.
00:06
Галкин прокомментировал сообщения о смерти Началовой
Телеведущий Максим Галкин прокомментировал сообщение о смерти российской исполнительницы Юлии Началовой.
23:52
«Атлетик» обыграл «Атлетико» в 28-м туре Примеры
«Атлетик» из Бильбао одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче 28-го тура испанской Примеры.
23:51
СМИ: Дочь Майкла Джексона госпитализирована после попытки самоубийства
Американская актриса Пэрис Джексон, дочь певца Майкла Джексона, госпитализирована в США после попытки самоубийства.
23:44
Российский боец Сафаров победил Негумереану на турнире UFC в Лондоне
Россиянин Сапарбек Сафаров одержал победу над румыном Николае Негумереану в поединке на турнире UFC Fight Night 147 в Лондоне.
23:43
Климкин назвал «мегавызовом» отъезд украинцев в другие страны
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью «Радио Культура» заявил, что тот факт, что украинцы вынуждены покидать страну и работать за границей, является «мегавызовом».
23:27
На Украине задержали находящегося в международном розыске россиянина
В Харьковской области Украины полицейские задержали гражданина России, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении убийства пяти человек и хранении оружия.
23:21
Гол Ройса на 92-й минуте принёс «Боруссии» победу над «Гертой» в матче Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над берлинской «Гертой» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.
23:12
Полицейский автомобиль врезался в мачту освещения в Москве
Полицейский автомобиль врезался в мачту освещения на Ленинградском шоссе в Москве.
23:11
«Сент-Луис» без травмированного Тарасенко разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ
«Сент-Луис Блюз» одержал разгромную победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
22:59
Эксперты извлекли данные бортового самописца разбившегося Boeing 737 MAX
Специалисты, проводящие расследование по факту крушения самолёта Boeing 737 MAX в Эфиопии, успешно извлекли данные бортовых самописцев, которые были обнаружены на месте катастрофы.
22:47
Черчесов прокомментировал вызов Жиркова в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника Юрия Жиркова в расположение национальной команды на тренировочный сбор перед матчами квалификации чемпионата Европы с Бельгией и Казахстаном.
22:43
В Дейр эз-Зоре при взрыве погибли четыре человека и 36 пострадали
В Сирии в провинции Дейр эз-Зор в результате подрыва мины погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом информирует сирийское агентство SANA.
22:33
Бензовоз перевернулся на крупной магистрали Каракаса
На одной из главных магистралей венесуэльской столицы — проспекте Франсиско Фахардо перевернулся бензовоз, образовались заторы.
22:27
«Манчестер Сити» отыгрался с 0:2 в матче с «Суонси» и вышел в полуфинал Кубка Англии
«Манчестер Сити» одержал победу над «Суонси Сити» в четвертьфинале Кубка Англии по футболу.
22:22
В ЦПВС сообщили об обстреле боевиками двух провинций в Сирии
В Сирии террористы в течение суток обстреляли ряд населённых пунктов в провинциях Алеппо и Латакия. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Виктор Купчишин.
22:17
Жирков вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Казахстаном
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков вызван в сборную России на тренировочный сбор перед матчами квалификации чемпионата Европы с Бельгией и Казахстаном.
22:09
Порошенко рассказал о престиже украинской армии
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в настоящее время в его стране «снова престижно» быть военнослужащим. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
21:59
СПАЛ во второй раз в сезоне обыграл «Рому» в Серии А
Феррарский СПАЛ одержал победу над римской «Ромой» в матче 28-го тура итальянской Серии А.
21:54
Спецпредставитель США обсудит с Рябковым ситуацию в Венесуэле
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым для обсуждения ситуации в Венесуэле.
21:46
Аленичев: думаю, на один гол в матче с «Арсеналом» мы всё-таки наиграли
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:43
СМИ: Режиссёр Марлен Хуциев доставлен в реанимацию
Народный артист СССР режиссёр Марлен Хуциев госпитализирован в реанимацию одной из больниц с внутренним кровотечением, передаёт Пятый канал.
21:32
Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы и не сыграет с Федерером
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль досрочно завершил выступления на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в американском Индиан-Уэллсе.
21:23
Логинов: до финишной прямой не думал о том, что могу завоевать медаль
Россиянин Александр Логинов прокомментировал своё выступление на четвёртом этапе эстафетной гонки 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
21:22
В Петербурге в жилом доме обезвредили три мины времён войны
Военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения Западного военного округа обезвредили и вывезли из жилого дома в Санкт-Петербурге три 50-миллиметровые миномётные мины времён Великой Отечественной войны.
21:17
Малышко рассказал, что, приняв эстафету, сразу начал пытаться отыграть отставание от лидеров
Россиянин Дмитрий Малышко прокомментировал своё выступление на третьем этапе эстафетной гонки 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
21:10
Отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери
Продюсер Виктор Началов сообщил, что смерть его дочери, певицы Юлии Началовой, наступила вследствие абсцесса.
21:05
Хованцев о мужской эстафете на ЧМ: могло быть лучше, если бы был Гараничев
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление своих подопечных в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
20:58
В Винницкой области сторонники новой церкви пытались захватить храм УПЦ
Сторонники новой Православной церкви Украины в Винницкой области пытались захватить храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.
20:57
«Арсенал» обыграл «Енисей» в 20-м туре РПЛ
Тульский «Арсенал» одержал победу над красноярским «Енисееем» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:51
Футболист «Рубина» Гранат получил перелом ноги в матче РПЛ с «Ростовом»
Защитник казанского «Рубина» Владимир Гранат получил перелом ноги в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
20:47
Олешко рассказал о совместной работе с Началовой
Актёр и телеведущий Александр Олешко прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти российской певицы Юлии Началовой.
20:46
Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Грузии
Пассажирский поезд в Грузии, следовавший из Кутаиси в Батуми, сошёл с рельсов, никто не пострадал.
20:41
Шаляпин назвал Началову светлым и жизнерадостным человеком
Российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд — 6» Прохор Шаляпин прокомментировал RT сообщение о смерти певицы Юлии Началовой.
20:36
Поршнев принёс извинения за неудачное выступление в эстафете на ЧМ по биатлону
Россиянин Никита Поршнев прокомментировал своё выступление на втором этапе эстафетной гонки 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
20:35
Евродепутат от ФРГ назвал способ борьбы с «Северным потоком — 2»
Депутат Европарламента от Германии, кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер в интервью Newsweek сообщил, что у Европейского союза есть инструменты для борьбы с «Северным потоком — 2».
20:28
Глава СБР назвал бронзу мужской сборной России в эстафете подарком Фуркада
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
20:22
Пригожин поделился воспоминаниями о Началовой
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти певицы Юлии Началовой.
20:20
На митинге Порошенко задержали украинскую журналистку
Во время митинга президента Украины Петра Порошенко в городе Ковель Волынской области полицейские задержали украинскую журналистку. Об этом на своей странице в Facebook заявил журналист телеканала «1+1» Евгений Куксин.
20:10
«Реал» одержал первую победу после возвращения Зидана, обыграв «Сельту» в Примере
Мадридский «Реал» одержал победу над «Сельтой» в матче 28-го тура испанской Примеры.
20:08
Дробыш выразил соболезнования в связи со смертью Началовой
Продюсер Виктор Дробыш в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью певицы Юлии Началовой.
20:06
Собчак рассказала о причине расставания с Виторганом
Телеведущая Ксения Собчак в эфире программы «Секрет на миллион» телеканала НТВ рассказала, почему она решила расстаться со своим мужем, актёром Максимом Виторганом.
20:00
«Лестер» в меньшинстве вырвал победу в матче АПЛ с «Бёрнли»
«Лестер Сити» одержал победу над «Бёрнли» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
19:58
Умерла Юлия Началова
Российская певица Юлия Началова умерла в московской больнице в возрасте 38 лет. Ранее СМИ сообщали о госпитализации артистки. Представитель певицы подтвердила эту информацию, состояние Началовой оставалось тяжёлым, она была введена в искусственную кому.
19:51
Кайшева считает, что могла быстрее пройти свой этап эстафеты на ЧМ
Россиянка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление на третьем этапе эстафетной гонки 4 × 6 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.