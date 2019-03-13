FAZ: немецкое Минобороны будет скрывать данные о состоянии бундесвера

Парламентский отчёт о состоянии вооружений бундесвера получит статус «секретного», сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на открытое письмо Министерства обороны ФРГ. Издание напоминает, что последние такие отчёты свидетельствовали о плачевном состоянии вооружённых систем немецкой армии. При этом само министерство отрицает попытку скрыть негативные новости о бундесвере, объясняя своё решение соображениями безопасности.

Министерство обороны Германии хочет сократить объём открытой информации о состоянии танков, самолётов и кораблей бундесвера, пишет Frankfurter Allgemeine. Отныне производимый в бундестаге «отчёт о материальном состоянии основных вооружённых систем бундесвера» получит статус «секретного».

В открытом письме Министерства обороны придание отчёту «секретного» статуса объясняется следующим образом: во-первых, отчёт стал объёмнее и детальнее, поэтому утечка информации может навредить безопасности Германии. Во-вторых, политическая обстановка обострилась. В-третьих, за последнее время роль Германии в политике безопасности стала более значимой. В прошлом году бундесвер составил значительную долю сил, принявших участие в учениях НАТО «Единый трезубец», а в этом году Германии перешло командование силами повышенной готовности альянса.

Издание напоминает, что за прошедшие годы в отчётах появлялись цифры, свидетельствовавшие о низкой боевой готовности бундесвера. К примеру, согласно приведённым в них данным, все немецкие субмарины поставлены на прикол, а из 244 танков «Леопард» и 128 истребителей «Еврофайтер», в состоянии боевой готовности находятся лишь, соответственно, 105 и 39.

Как сообщает Frankfurter Allgemeine, уровень секретности отчёта о состоянии бундесвера менялся несколько раз: с 2014-го по 2015 год в его отношении действовал самый низкий уровень секретности — «только для служебного использования». В 2016-м и 2018 году отчёты публиковались в открытом доступе. Теперь же депутатам запрещено делать записи в ходе оглашения отчёта, кроме того, они обязуются не разглашать полученную информацию.

По словам пресс-секретаря Минобороны ФРГ, меры по усилению секретности не связаны с попыткой препятствовать появлению негативных новостей о состоянии бундесвера, а обусловлены увеличившейся подробностью отчёта. При этом на вопрос издания о том, почему не запланирована публикация урезанной версии для общего доступа, представитель оборонного ведомства ответить не смог.

Депутат от партии зелёных Тобиас Линднер заявил, что решение Министерства обороны ему непонятно. Линднер предположил, что оно либо было принято «безответственно», либо стало следствием «очень странного толкования» обязанности отчитываться перед парламентом.