Stern: зелёные увидели в скандале с немецким оружием в Йемене «несостоятельность системы»

Две недели назад журналисты провели расследование и установили, что немецкая военная техника незаконно применяется в Йемене коалицией Саудовской Аравии и ОАЭ, пишет Stern. Правительство Германии попыталось отмахнуться от проблемы, но депутаты левых, зелёных и СДПГ потребовали разобраться: если нарушение есть, контроль над местонахождением вооружений не работает, а это говорит о «несостоятельности системы».

В комитете бундестага по экономике в эту среду дело едва не дошло до скандала, пишет немецкий журнал Stern. Фракция левых потребовала от правительства Германии официального отчёта после обнародования результатов расследования #GermanArms — совместного проекта нидерландского объединения журналистов и нескольких немецких изданий, включая Stern.

Журналисты провели собственное расследование и выяснили, что коалиция Саудовской Аравии и ОАЭ применяла в Йемене немецкую военную технику на суше, на море и в воздухе. Это встревожило депутатов, тем более что правительство Германии до сих пор постоянно уверяло, что ничего не знает о применении немецких вооружений в Йемене.

На прошедшем в среду заседании Министерство экономики сначала попыталось увильнуть и отделаться общими словами о том, что у правительства нет актуальной информации о нарушении правила прекращения экспорта вооружений в Саудовскую Аравию или ОАЭ. Об этом подотчётное Петеру Альтмайеру ведомство сообщило комитету заблаговременно в письменном виде. В тексте было сказано, что министерство в целом очень серьёзно относится к конкретным указаниям на нарушения и проверяет их — однако ни слова не говорилось по поводу тех конкретных указаний, которые две недели назад обнародовали Stern и его партнёры по журналистскому расследованию.

При этом ничто не говорило о том, что правительство действительно заинтересовано в прояснении вопроса, подчёркивает немецкий журнал. Более того, ответственный представитель Министерства экономики в парламенте Оливер Витке в среду досрочно покинул зал заседаний в бундестаге. По-видимому, правительство предпочло бы просто спустить эту тему на тормозах, отмечает Stern.

Однако благодаря вмешательству депутатов от левых, зелёных и СДПГ Витке пришлось вернуться. Впрочем, поначалу он давал исключительно туманные ответы, которые натолкнулись на протест со стороны депутатов. Представитель зелёных Катарина Дрёге поинтересовалась, как должны выглядеть «конкретные указания», если не так, как это было сделано в журналистском расследовании. В конце концов, команда #GermanArms привела конкретные данные и места, где были замечены определённые системы вооружений. Также зелёных заинтересовало, какие именно шаги предприняло правительство для проверки задокументированных случаев, и были ли отправлены запросы в Саудовскую Аравию и ОАЭ или производителям оружия.

На это Оливер Витке дать конкретные ответы не смог, отмечается в статье. В то же время он пообещал предоставить полную информацию, просто не так быстро. Между тем с момента публикации доклада о военной технике Германии в Йемене прошло уже две недели, подчёркивает Stern.

К этой ситуации критически отнеслась не только оппозиция. Прояснить дело в кратчайшие сроки потребовал и депутат СДПГ Флориан Пост — потому что, если данные журналистского расследования окажутся верны, это будет означать, что контроль конечного местонахождения вооружений не работает, а это вызывает вопросы ко всей системе экспорта оружия.

Ещё более резко по этому поводу высказалась депутат зелёных Катарина Дрёге: «Это заявление о несостоятельности всей системы». Как отмечается в статье, ранее эксперт СДПГ по вопросам обороны Томас Хитчлер уже заявлял журналистам Stern, что расследование выявило нарушения декларации о конечном местонахождении вооружений, а это должно иметь последствия. Он также ожидает, что правительство Германии активно займётся проверкой результатов и учтёт их в будущем — например, в вопросах дальнейших поставок вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ. Согласно коалиционному договору, тот, кто участвует в войне в Йемене, не должен получать немецкую военную технику, напоминает Stern.