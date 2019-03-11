Das Erste: на США приходится треть мировых поставок вооружения

Мировой объём экспорта оружия продолжает расти, сообщает Das Erste. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира. При этом в списке поставщиков продолжают лидировать США. В основном американцы отправляют оружие и технику на Ближний Восток, отмечает автор статьи Карстен Шмистер.
Мировой объём экспорта оружия продолжает расти, сообщает Das Erste со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). «Международный экспорт и продажи оружия растут — ещё с 2003-го, когда наблюдался спад. Мы хотим также подчеркнуть, что среди экспортёров оружия с отрывом лидируют США, и за прошедшие годы они только нарастили преимущество».
По сравнению с предыдущей пятилеткой с 2014-го по 2018 год объём экспорта американского оружия увеличился на 29%. При этом в мировой торговле доля США составляет 36%. Больше половины вооружения — боевых самолётов, ракет малой дальности, а также современных снарядов с самонаведением — ушло на Ближний Восток. Закупки вооружения в странах этого региона в среднем выросли на 87%, особенно в Саудовской Аравии.
В России события развивались в противоположном тренду направлении, продолжает автор статьи. Среди поставщиков вооружения она остаётся на втором месте, но объём экспорта уменьшился на 17%. «В случае России мы видим, что некоторые из её лучших клиентов купили значительно меньше оружия. Например, Венесуэла. Десять лет назад страна неожиданно стала импортировать российское вооружение в гораздо больших объёмах. Но из-за экономического кризиса импорт сократился практически до нуля», — рассказал Вецеман.
На третьем месте в списке самых крупных экспортёров оружия находится Франция. За ней Германия с приростом в 13%. Главным образом Берлин поставляет вооружение на Ближний Восток и в Северную Африку. Среди главных стран-импортёров Алжир, Египет и Израиль. При этом в SIPRI напоминают, что Германия приостановила поставки в Саудовскую Аравию из-за ситуации с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
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