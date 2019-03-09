LR: в конфликте с Россией необходимо не только военное, но и «вербальное» разоружение

В противостоянии с Россией Западу нужно не только сокращать вооружение, но и снижать градус воинственной риторики, пишет Luzerner Zeitung. «Вечная угроза с Востока» — это всего лишь выдуманный образ, используемый для разжигания конфликтов. А страхи перед газовой зависимостью от России необоснованны, убеждён автор материала.

«Демонизация, санкции, пренебрежение» — вот слова, характеризующие отношение Запада к России, пишет Luzerner Zeitung. Но тот, кого постоянно называют злодеем, рано или поздно начнёт защищаться. «Медийные атаки на противника, повторение предрассудков, предположения вместо доказательств — всё это в ходу и у нас», — объясняет автор материала.



Этими методами пользуются в геополитических центрах по всему миру. При этом в информационной войне часто используются клише. С их помощью и раньше разжигались войны. «Россия — вечная угроза с Востока», — это одно из таких клише. «А отравители, хакеры, агрессоры — они все, конечно же, русские, ведь кто ещё?», — иронизирует автор.



Ещё на Западе говорят, что из-за проекта «Северный поток — 2» Европа окажется в зависимости от России. Всё это ложные опасения. Дело в том, что поставки российского газа в европейские государства всегда были взаимовыгодным делом, объясняет автор.



Журналисты разучились отделять новость от собственного мнения, продолжает издание. При этом «системное противостояние» породило новые неологизмы: «Россия — это квази-империя, яблоко раздора для ЕС, Путин — вечный разведчик, кремлёвский стратег, жулик, которому нельзя доверять». «Наряду с военным все стороны должны срочно приступить и к вербальному разоружению», — призывает автор.