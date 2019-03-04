National Interest рассказал о новом американском «супероружии» — боевых туннелях

Американские военные терпеть не могут туннели ещё со времён войны с Японией, однако, Агентство перспективных разработок Министерства обороны США планирует изучить вопрос их создания на поле боя, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, туннели могут оказаться полезными для безопасного снабжения передовых подразделений, осуществления спасательных миссий и скрытного накопления припасов.

Американские военные ненавидят туннели: японцы пользовались ими на Иводзиме, чтобы нападать из засады. Так же поступали и вьетконговцы, из-за чего американским «туннельным крысам» приходилось их оттуда выкуривать. Северная Корея и Иран пользуются ими и по сей день, чтобы защитить свою программу ядерного оружия, а туннели ИГ* доставили США немало хлопот в Афганистане, Ираке и Сирии, пишет The National Interest.



«Однако действуя в духе «не можешь победить — возглавь», американские военные хотят прокладывать собственные туннели на поле боя», — отмечает журнал.



Цель «Проекта подкопщик» Агентства перспективных разработок Министерства обороны США (DARPA) — «продемонстрировать возможность быстрого создания сетей тактических туннелей, которые позволят надёжно и быстро снабжать войска».



Не то чтобы в Соединённых Штатах не знали, как прокладывать туннели: американская промышленность вполне способна их строить как в виде крупных дорог, так и для создания инфраструктуры. Кроме того, Пентагон уделяет значительное внимание технологиям по обнаружению и уничтожению туннелей.



Однако Вашингтону недостаёт знаний в плане рытья туннелей на поле боя. «Ни одна военно-учетная специальность Минобороны не специализируется на прокладывании наступательных тактических туннелей, — заявили по этому поводу в DARPA. — Кроме того, нынешние операции по созданию туннелей главным образом заключаются в разведывательном бурении и установке надземных маячков наведения… В рамках «Подкопщика» планируется прокладка наступательных ходов сообщения, установка сенсоров, а также создание концепции операций, обходящих нынешние ограничения. Сеть тактических туннелей может обеспечить надёжную логистику, сделав возможным такие концепции операций как заблаговременное накапливание припасов в конкретном месте накануне операции или обеспечение снабжения войск, которые двигаются через отдельно взятую область. Способность быстро прокладывать туннели может оказаться полезной в рамках особых операций, в частности в области скоростной доставки припасов, спасательных миссии или иных неотложных нужд».



В рамках «Проекта Подкопщик», который обойдётся в $11 млн, DARPA оценит эффективность методов бурения и прокладывания туннелей с точки зрения различных технических показателей.



При этом у тактических туннелей есть несколько преимуществ. В частности, они позволят американским войскам действовать в отрыве от передовых баз и линий снабжения. Кроме того, они добавят на поле боя новое измерение войны — подземное.



Что интересно, DARPA говорит о туннелях только как о способе снабжения войск. Нет никаких намёков на то, что американские солдаты будут ползать под землей, хотя это и было бы следующим логичным шагом. Тем не менее агентство вскользь отметило, что туннели можно использовать в ходе спасательных операций, что наводит на мысль, что солдаты могут сбегать с их помощью в случае необходимости.



Тем не менее у туннелей есть и недостатки: они дороги и неудобны в качестве средства транспорта. Кроме того, если Пентагон почувствовал, что настала необходимость уйти под землю, это указывает на то, что наземные операции стали слишком опасны, считает The National Interest.



«При этом в «Проекте подкопщика» есть поэтическая справедливость: после того, как враги США на протяжении десятилетий использовали против них туннели, у американских солдат появился шанс ответить им взаимностью», — подводит итог издание.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.