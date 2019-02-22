ZDF: главный противник бундесвера — не русские, а бюрократия
Работа в бундесвере — одна из самых непростых в мире. Уполномоченный бундестага по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс объясняет почему…
Работа в бундесвере — одна из самых непростых в мире. Уполномоченный бундестага по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс объясняет почему…
Московский футбольный ЦСКА вернёт болельщикам потраченные деньги за билеты на гостевой матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом», который изначально должен был состояться в Туле 2 марта.
Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в беседе с RT прокомментировал заявление ВВС Пакистана о двух сбитых индийских военных самолётов.
Число погибших при пожаре на железнодорожной станции в Каире превысило 20, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве транспорта Египта.
Определился состав женской российской команды по лыжным гонкам на эстафету в рамках чемпионата мира в австрийском Зефельде.
Группа KAZKA, занявшая на Украине третье место в национальном отборе на Евровидение, отказалась от участия в песенном конкурсе.
Португальский полузащитник мадридского «Атлетико» Желсон Мартинш, выступающий на правах аренды за «Монако», может стать футболистом клуба из Монте-Карло на постоянной основе.
На сайте конгресса США опубликован обновлённый законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций в отношении России.
Пакистанские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан арестованный пилот одного из сбитых самолётов ВВС Индии.
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что запланированный ранее реванш между британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом организации в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером в ближайшее время не состоится.
Крупный пожар произошёл на железнодорожной станции в Каире, по меньшей мере семь человек погибли, сообщает Al Arabiya.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли критически отозвался о поединке между обладателем титула организации среди легковесов россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
В ходе контртеррористической операции в Нальчике ликвидированы трое боевиков, которые планировали совершить теракт. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.
В Пакистане арестован второй пилот сбитого самолёта ВВС Индии, сообщил представитель Вооружённых сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой о ситуации с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
Бывший полузащитник «Валенсии» и сборной Испании по футболу Гаиска Мендьета поделился воспоминаниями о матче с «Шинником» в Ярославле, который прошёл в 1998 году в рамках Кубка Интертото.
В Швеции задержан мужчина по подозрению в «работе на российскую разведку». Об этом сообщили в полиции безопасности страны (SÄPO).
Директор пародиста Александра Пескова Александр Волокин прокомментировал RT сообщения СМИ о госпитализации артиста.
В Астраханской области в рамках учений расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Московский футбольный клуб «Спартак» желает летом расстаться с одним из своих ключевых форвардов — Луисом Адриано или Зе Луишем.
В МИД России выразили обеспокоенность воздушными ударами Пакистана по ВВС Индии, а также призвали к деэскалации конфликта.
В Москве госпитализирован пародист Александр Песков, сообщает Пятый канал.
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликовал в социальной сети фото, на которых показал состояние газона на домашнем стадионе команды «Екатеринбург Арена» в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом он сказал в интервью телеканалу NTV.
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.
Стал известен состав сборной России по биатлону, который выступит на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.
Закон о запрете наблюдателям от России принимать участие в выборах на Украине опубликован в официальной прессе. Документ вступит в силу в четверг, 28 февраля.
«Милан» на выезде сыграл вничью с римским «Лацио» в первом матче 1/2 финала футбольного Кубка Италии.
В Пакистане арестован пилот одного из сбитых индийских самолётов, сообщил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в 11-й раз за карьеру смог забросить 20 шайб за сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Братска в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиационных кругах.
«Денвер Наггетс» одолел «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Президент Ирана Хасан Рухани отказался принимать отставку министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом он сообщил в официальном письме главе МИД.
На открытии торгов в среду, 27 февраля, рубль незначительно растёт к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова прокомментировала сложившуюся ситуацию с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
«Бостон Селтикс» проиграл «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Целью нанесения воздушных ударов по индийским самолётам была демонстрация готовности к самообороне, заявили в пакистанском Министерстве иностранных дел.
«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Япония выразила протест России в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В Пакистане сообщили, что два индийских военных самолёта были сбиты в пакистанском воздушном пространстве.
Новая встреча министров иностранных дел России, Индии и Китая (РИК) состоится в Российской Федерации.
«Вашингтон Кэпиталз» одержал разгромную победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Разбалансировка многосторонней торговой системы в мире несёт угрозу для глобальной экономики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников СБУ и прокуратуры Украины после того, как украинские правоохранительные органы начали расследование в отношении семи российских военнослужащих в связи с инцидентом в Керченском проливе.
В Нальчике во время перестрелки в рамках контртеррористической операции был ликвидирован один боевик. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии.
Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Число иностранных студентов в России из Индии и Китая за год выросло на 37% и 31% соответственно. Это следует из данных, предоставленных RT Федерацией мигрантов России со ссылкой на МВД.
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В Москве в среду, 27 февраля, ожидается до -4 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.