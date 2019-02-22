ZDF: главный противник бундесвера — не русские, а бюрократия

Служба в бундесвере — непростое дело, а всё потому, что на всех оружия не хватает, рассказывает в своём сатирическом видео ZDF. При этом министр обороны Урсула фон дер Ляйен находится в жёстком противостоянии с — нет, не русскими — а бюрократией. Проблема в том, что она сама не чиста на руку, отмечает немецкий телеканал.

Работа в бундесвере — одна из самых непростых в мире. Уполномоченный бундестага по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс объясняет почему…

ХАНС-ПЕТЕР БАРТЕЛЬС, уполномоченный бундестага по вооруженным силам: Ситуация с материальным обеспечением остаётся очень плохой. В некоторых местах она даже ухудшилась.

Тоже самое он говорил ещё в 2018 году. К счастью, за прошедшее время кое-что изменилось.

ХАНС-ПЕТЕР БАРТЕЛЬС: Система дефицитного управления хозяйством продолжает существовать во всех сферах.

Ну ладно! Видно, что главный фактор в военных вопросах — это фактор времени. За то время, пока Ангела Меркель была на посту канцлера Германии, сменились один, два, три, четыре министра обороны. Но пятый министр Урсула фон дер Ляйен вступила в жёсткое противостояние с — нет, не русскими — а бюрократией.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, министр обороны Германии: Мы жёстко с этим боремся. Введу вас в курс дела: с момента моего вступления в должность мы уменьшили документооборот на 25%.

К тому же она, доводим до вашего сведения, отправила на фронт сотни советников. И на них каждый год тратились трёхзначные миллионные суммы. В большинстве случаев деньги выдавались напрямую, то есть без тендера. Но это не страшно, ведь…

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН: Пока что нет доказательств тому, что из-за этого пострадали налогоплательщики.

Хм! Федеральная счётная палата сформулировала это так: «В связи с тем, что практически во всех случаях не проводился анализ экономической эффективности, есть риск, что услуги <…> которыми воспользовался бундесвер были убыточными».

Эксперт называют это так называемым выстрелом в… вот-вот (пластилиновый человечек-солдат из бундесвера стреляет себе в колено. — ИноТВ). На данный момент создана комиссия по расследованию этой ситуации. И когда она разберётся во всём, то, хочется надеяться, это поднимет настроение уполномоченного бундестага по вооруженным силам.

ХАНС-ПЕТЕР БАРТЕЛЬС: Я хотел бы сказать, что наступила весна, всё обновляется. Но правда заключается в том, что зима никуда не делась. По крайней мере, теперь есть планы, чтобы наступила весна.

Теперь у нас есть планы. Это какое-никакое начало!

Дата выхода в эфир 21 февраля 2019 года