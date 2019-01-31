Der Tagesspiegel: у спящей мирным сном Германии бундесвер стал сиротой

Несмотря на террор и российскую агрессию, Германия до сих пор отказывается «проснуться ото сна о вечном мире», пишет Der Tagesspiegel. Немецкие политики очень нерешительно наращивают оборонный бюджет и боятся открытой дискуссии на тему вооружений. Но пути для модернизации найдутся только тогда, когда они перестанут обращаться с бундесвером, как с сиротой, советует автор статьи Кристоф фон Маршал.

Когда-то армия Германии была примером для всего НАТО, вспоминает Der Tagesspiegel. 30 лет назад в ходе учений альянса немецкие войска не раз получали самые высокие оценки за подготовку, организованность и надёжность. Но отчёт о состоянии бундесвера в 2018 году «рисует безутешную картину»: нехватка вооружения, избыток бюрократии, сексуальные домогательства, правоэкстремистские инциденты. «Не удивительно, что армии не удаётся найти новобранцев», — констатирует автор статьи Кристоф фон Маршал.

«Как могло до этого дойти?» — задаётся вопросом журналист. После падения Берлинской стены почти у всех стран НАТО высвободились средства в связи с сокращением гонки вооружений. Германия не стала исключением. Разница лишь в том, что Берлин, несмотря на террор и российскую агрессию, до сих пор отказывается «проснуться ото сна о вечном мире». Другие страны уже давно навели порядок в своих войсках. С 2014 года из-за действий главы Кремля Владимира Путина Германия нерешительно увеличивает свой оборонный бюджет. Но немецкие политики боятся обсуждать этот вопрос открыто.

А им нужно это сделать и чётко обозначить цели, которые они ставят перед немецкой армией. «Если они перестанут обращаться с бундесвером, как с сиротой, то пути для модернизации найдутся. В войсках, которые гордятся тем, на что они способны в случае войны, растёт мораль и сокращается число скандалов», — заключает Маршал.