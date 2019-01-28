WSJ: Орбан не намерен под давлением США и НАТО менять отношение к России и Китаю

В последнее время Вашингтон всё упорнее пытается убедить союзников по НАТО в необходимости противостоять усилению влияния России и Китая в Европе, пишет The Wall Street Journal. Как утверждают источники газеты в венгерском правительстве, Виктор Орбан заявил американским дипломатам, что Будапешт, хотя и будет выполнять обязательства по НАТО, свою линию в отношении Москвы и Пекина менять не намерен.

На фоне попыток Вашингтона навязать Европе более жёсткую линию в отношении России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил американским дипломатам, что он хочет, чтобы его страна была «нейтральной, как Австрия», пишет The Wall Street Journal.

Помощники Орбана сообщили, что, будучи членом НАТО, Венгрия по-прежнему ценит безопасность, которую гарантирует альянс, и намерена и дальше отправлять свои войска на проводимые союзниками мероприятия. Но в то же время, по словам неизвестного высокопоставленного венгерского чиновника, Орбан «протестует против американского давления, направленного на уменьшение влияния Москвы и Пекина в Европе».

Как рассказали газете её источники, свои заявления Орбан сделал в декабре 2018 года, когда премьер-министр встретился с американским послом в Будапеште. Однако представители венгерского лидера от комментариев воздержались.

The Wall Street Journal напоминает, что в последние недели США упорно пытались убедить своих союзников по НАТО объединить силы, чтобы дать отпор возможному китайскому кибершпионажу. И задолго до этого Вашингтон настаивал, что НАТО должно усилить поддержку Украины в её противостоянии с Россией.

Орбан высказался против обеих американских инициатив. Как и некоторые другие европейские лидеры, венгерский премьер-министр, напротив, приветствует китайские инвестиции в сфере компьютерных технологий. Также Будапешт выступает против проведения переговоров между НАТО и Киевом на министерском уровне, поскольку, по словам источников, Орбан недоволен, что украинские школы проводят недостаточно занятий по венгерскому языку для национальных меньшинств.

Венгрия, конечно, продолжит выполнять свои обязательства перед альянсом, подчёркивает всё тот же неизвестный высокопоставленный госслужащий. Но при этом премьер-министр страны не готов следовать американской линии в отношениях с Россией и Китаем. «Орбан хочет показать: «Да, мы хотим вести дела с Россией». Мы возмущены, когда они начинают учить нас, как нужно правильно вести себя с Китаем, как будто мы агенты Китая и всё такое», — прокомментировал источник The Wall Street Journal.

По мнению венгров, проблема заключается в том, что НАТО было основано, чтобы предотвратить войну огромных масштабов, какую сейчас мало кто ждёт. Но сегодня складывается впечатление, что США всё активнее бьют тревогу по поводу «ряда призрачных угроз безопасности», включая инвестиции российских и китайских компаний в сфере электронных коммуникаций, энергетики и банковского дела. Орбан считает, что с этими направлениями Будапешт должен разбираться самостоятельно, без вмешательства союзников. С такой позицией согласна и Чехия.

Как отмечает The Wall Street Journal, венгерский лидер оказался на пике новой волны национализма в Европе. Со своей программой, критикующей иммиграцию и слишком сильное вмешательство со стороны ЕС, Орбан уже три раза подряд выигрывал выборы. «Он был Трампом до Трампа», — так в прошлом году охарактеризовал премьер-министра бывший стратег Белого дома Стив Бэннон.

Впрочем, несмотря на схожие черты с американским лидером, с тех пор как Трамп занял президентское кресло, Орбан всё больше тяготеет к Москве, чем к Вашингтону. И теперь американцы начали задумываться, можно ли вообще положиться на такого союзника.

Хотя администрация Трампа ведёт себя с Будапештом намного более мягко, чем правительство Барака Обамы, Вашингтону по-прежнему не всегда просто находить общий язык с Орбаном. США не всегда могут добиться у Венгрии экстрадиции, Будапешт предпочитает закупаться военной техникой у европейских производителей, а не американских. И, наконец, Венгрия затянула подписание соглашения о военном сотрудничестве, которое, как надеялся Вашингтон, должно было беспрепятственно пройти через парламент.

Заявления Орбана заставили американских дипломатов действовать. Так, в феврале в Венгрию должен будет приехать госсекретарь США Майк Помпео.