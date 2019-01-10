Independent: крайне правые европейские лидеры заговорили об антииммиграционной «оси»

Вслед за своим крайне правым итальянским единомышленником Маттео Сальвини венгерский премьер-министр Виктор Орбан отметил важность создания «оси Рим-Варшава», которая объединила бы антииммигрантские силы Европы, пишет The Independent. По мнению Орбана, в этом вопросе компромисса быть не может, поэтому крайне правые должны вместе пытаться повлиять на курс ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за создание антииммиграционной «оси» в Европе, в рамках которой придерживающиеся схожих взглядов крайне правые лидеры стран ЕС могли бы вместе оказывать влияние на политику блока, сообщает The Independent.

В четверг 10 января Орбан заявил, что он не прочь объединиться со своими единомышленниками, стоящими во главе Италии и Польши, и вместе попытаться изменить направление, в котором движется Евросоюз. По мнению политика, в вопросах иммиграции не может быть компромисса, поэтому ему придётся одержать верх над такими людьми, как президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы заставить «считаться с решением венгров не становится страной иммигрантов».

«Я бы хотел, чтобы в Европе действовала политическая сила более правого толка, чем Европейская народная партия (межгосударственная правоцентристская партия, преобладающая в Еврокомиссии), ось Рим-Варшава, способная к управлению, готовая брать на себя ответственность и противостоящая иммиграции», — приводит газета слова венгерского премьер-министра. Также Орбан отметил, что, по его мнению, в ЕС есть «две цивилизации»: «смешанная христианско-мусульманская, на западе, и традиционная, в Центральной Европе».

Ещё раньше в тот же день крайне правый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выдвинул похожую инициативу. Призывая объединиться в «ось Рим-Варшава», политик подчеркнул важность создания «новой Европы», которая была бы против иммиграции. «Я бы хотел заключить пакт, союз между всеми, кто хочет спасти Европу. Чем нас больше, тем лучше», — предложил Сальвини. Также на этой неделе крайне правый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о своей солидарности с Сальвини «по многим вопросам касательно Европы». Польский политик уверен, что Брюссель «дискриминирует» его страну.

The Independent напоминает, что в прошлом году к созданию антииммиграционной «оси» призывал и крайне правый канцлер Австрии Себастьян Курц. Тогда он выступал вместе с представителями немецкой консервативной партии «Христианско-социальный союз Баварии» и среди потенциальных союзников называл Германию и Италию.

Как отмечает издание, на выборах в Европейский парламент в этом году крайне правые могут набрать достаточно много голосов и, судя по опросам, стать второй по величине группой. Впрочем, разногласия между партиями различных стран скорее всего всё же помешают им объединиться в полноценную коалицию.