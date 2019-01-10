Telegraph: Сальвини призывает популистов объединяться ради «новой европейской весны»

В ходе визита в Польшу итальянский вице-премьер подготовил почву для борьбы с истеблишментом Евросоюза на предстоящих выборах в Европарламент, сообщает The Daily Telegraph. Среди прочего, он пообещал «новую европейскую весну» и перерождение истинных европейских ценностей.
«Воинственный» вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в ходе визита в Варшаву призвал сформировать альянс с участием популистов Польши и других стран, пишет The Daily Telegraph. Таким образом он подготовил почву для борьбы с истеблишментом Евросоюза на предстоящих майских выборах в Европарламент, говорится в статье.
Сальвини, который возглавляет, как отмечает издание, «националистическую, антииммигрантскую» партию «Лига», пообещал сотрудничать с польскими популистами и породить «новую европейскую весну».
По мнению британского издания, это очередная попытка Сальвини пополнить ряды союзников-евроскептиков в нарастающей конфронтации с такими политическими деятелями, как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и им подобными.
Итальянский вице-премьер также пообещал создать «новый баланс», который бросит вызов традиционной оси Париж-Берлин, выступающей за Евросоюз.
«У Европы, которая родится в июне, по сравнению с нынешней, управляемой бюрократами, будет иной темп», — заявил Сальвини, выступая вместе со своим коллегой, министром внутренних дел Польши Йоахимом Брудзинским.
«В Европе всегда говорят о франко-германской оси. Мы готовимся к новому балансу и новой энергии в Европе. Польша и Италия станут главными действующими лицами этой новой европейской весны, этого перерождения истинных европейских ценностей», — добавил итальянский вице-премьер.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу из-за неготовности «Северного потока — 2».
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Андрея Билецкого о возможности «вернуть» стране Кавказ и Кубань силовым путём.
Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниеля Хольтгена о том, что задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в разговоре с RT заявление пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниеля Хольтгена о том, что задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу из-за неготовности «Северного потока — 2».
Реализация военного сценария в Венесуэле, где набирает обороты политический кризис, станет катастрофой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По словам дипломата, такое развитие событий неизбежно приведёт к кровопролитию в стране.
Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой, скончавшейся 8 декабря, будет захоронен на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне 6 апреля. Об этом сообщил настоятель вашингтонского собора Святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Виктор (Потапов).
Американский сенатор Боб Менендес направил письмо госсекретарю Майку Помпео с просьбой ускорить введение санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери и «использованием химического оружия».
Спецслужбы проверяют здания правительства, парламента Бурятии и мэрии Улан-Удэ в связи с поступившей информацией о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что рассмотрит вопрос об амнистии главы государства Николаса Мадуро и его союзников, если они «помогут восстановить конституционный порядок».
Скорое признание спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом говорит о том, что развитие всех событий в стране было спланировано и хорошо подготовлено, заявил RT директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.