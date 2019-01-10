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Telegraph: Сальвини призывает популистов объединяться ради «новой европейской весны»

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В ходе визита в Польшу итальянский вице-премьер подготовил почву для борьбы с истеблишментом Евросоюза на предстоящих выборах в Европарламент, сообщает The Daily Telegraph. Среди прочего, он пообещал «новую европейскую весну» и перерождение истинных европейских ценностей.
Telegraph: Сальвини призывает популистов объединяться ради «новой европейской весны»
Reuters
«Воинственный» вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в ходе визита в Варшаву призвал сформировать альянс с участием популистов Польши и других стран, пишет The Daily Telegraph. Таким образом он подготовил почву для борьбы с истеблишментом Евросоюза на предстоящих майских выборах в Европарламент, говорится в статье.
 
Сальвини, который возглавляет, как отмечает издание, «националистическую, антииммигрантскую» партию «Лига», пообещал сотрудничать с польскими популистами и породить «новую европейскую весну».
 
По мнению британского издания, это очередная попытка Сальвини пополнить ряды союзников-евроскептиков в нарастающей конфронтации с такими политическими деятелями, как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и им подобными.
 
Итальянский вице-премьер также пообещал создать «новый баланс», который бросит вызов традиционной оси Париж-Берлин, выступающей за Евросоюз.
 
«У Европы, которая родится в июне, по сравнению с нынешней, управляемой бюрократами, будет иной темп», — заявил Сальвини, выступая вместе со своим коллегой, министром внутренних дел Польши Йоахимом Брудзинским.
 
«В Европе всегда говорят о франко-германской оси. Мы готовимся к новому балансу и новой энергии в Европе. Польша и Италия станут главными действующими лицами этой новой европейской весны, этого перерождения истинных европейских ценностей», — добавил итальянский вице-премьер.
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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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выборы Европейский парламент Италия Маттео Сальвини Польша
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