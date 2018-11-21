Daily Express: ЕС делает первый шаг к санкциям против Италии

В среду 21 ноября Евросоюз повторно отклонил бюджет Италии и готовится запустить дисциплинарный процесс в отношении Рима, сообщает Daily Express. Как передаёт издание, итальянское правительство отказалось снизить размер бюджетного дефицита до рекомендованных Еврокомиссией значений. Первые шаги по направлению к санкциям против Италии были сделаны уже сегодня, сообщает газета.

В среду 21 ноября Евросоюз повторно отклонил бюджет Италии и готовится запустить санкционный процесс в отношении Рима, сообщает Daily Express.

Как напоминает издание, ранее итальянская правящая коалиция «бросила еврократам вызов», представив проект бюджета на следующий год, предусматривающий дефицит в размере 2,4% ВВП. Руководство Евросоюза опасается, что бюджет, размеры которого превышают €44млрд, приведёт к дополнительному росту внешнего долга страны, который составляет сегодня €2,5 трлн — то есть 131% от ВВП государства.

Как отмечает газета, проект бюджета впервые был отклонён Европейской комиссией в октябре текущего года, и с тех пор его текст подвергся лишь незначительным изменениям.

По мнению еврокомиссара Гюнтера Эттингера, бездействие Брюсселя по этому вопросу вызовет протест со стороны остальных членов ЕС. «Если в среду мы не сделаем ничего, это точно не будет способствовать прогрессу», — заявил европейский чиновник.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, в свою очередь, заверил, что финансовые цели страны остаются неизменными и отказался от дальнейшего обсуждения этого вопроса. «Мы уверены в цифрах в нашем бюджете. Мы поговорим об этом через год», — заявил политик репортёрам.

Как сообщается, руководство ЕС уже предпринимает первые шаги касательно введения дисциплинарных мер в отношении Италии. Эти шаги были поддержаны правительствами еврозоны, обеспокоенных тем, что финансовые планы Италии «спровоцируют ещё один долговой кризис, от которого могут пострадать все».

В течение двух недель страны-члены ЕС должны будут изучить доклад Еврокомиссии в отношении Рима. Если государства согласятся с выводами регулирующего органа, комиссия получит право начать процедуру избыточного дефицита в начале декабря текущего года. После этого Европейский совет, в состав которого входят главы государств или правительств стран-членов ЕС, должен будет одобрить запуск процедуры, а у Италии останется от 3 до 6 месяцев на то, чтобы предпринять какие-либо действия со своей стороны.

По мнению Сальвини, любые санкции со стороны ЕС станут «неуважением» по отношению к итальянцам. По утверждению итальянских властей, увеличение бюджета и рост государственных расходов необходимы стране для борьбы с замедлением экономического роста, охватившем всю Европу.

Как отметил Маттео Сальвини, «если Брюссель или какие-то знаменитые профессора хотят, чтобы у Италии был нулевой экономический рост, они напали не на то правительство и не на того министра». Выступая сегодня утром, итальянский вице-премьер вновь подтвердил свою позицию, отметив, что готов к диалогу в отношении инвестиций, «но не в том, что касается бюджетного дефицита или пенсионной реформы».