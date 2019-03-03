FAZ: миллиарды на кону — Германию вынуждают возобновить экспорт оружия в Саудовскую Аравию

Франция и Великобритания резко раскритиковали политику Германии в области экспорта вооружений, сообщает Frankfurter Allgemeine. В частности, они потребовали, чтобы ФРГ сняла запрет на поставки в Саудовскую Аравию истребителей Eurofighter и Tornado, которые производятся в рамках совместных европейских проектов. Правительства обеих стран утверждают, что Берлин таким образом блокирует ввоз продукции на миллиарды евро, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.

Вокруг истребителя Eurofighter разгорелись споры. Франция и Великобритания резко раскритиковали политику Германии в области экспорта вооружений и потребовали, чтобы ФРГ сняла запрет на поставки в Саудовскую Аравию Eurofighter и Tornado, которые производятся в рамках совместных европейских проектов. Правительства обеих стран утверждают, что Германия таким образом блокирует ввоз продукции на миллиарды.

В настоящее время действует полный запрет на поставки немецкой оборонной продукции в Саудовскую Аравию. Правительство Германии ввело его в ноябре в качестве реакции на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, ответственность за которое возлагают на Саудовскую Аравию.

Эмбаргом против Саудовской Аравии Германия также препятствует поставкам комплектующих деталей для Eurofighter в Великобританию, которая, собственно, и хочет продавать истребитель Саудовской Аравии.

Как заявил в пятницу представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, Берлин не будет торопиться с принятием решения о продлении запрета на поставки вооружений.

ШТЕФФЕН ЗАЙБЕРТ, представитель правительства Германии: Что касается этого вопроса, то члены правительства его постоянно обсуждают. И поскольку время поджимает, решение по этому вопросу должны принять в этом месяце.

ЖУРНАЛИСТ: То есть, решение ещё не приняли?

ШТЕФФЕН ЗАЙБЕРТ: Именно так я и сказал.

Союз ХДС/ХСС и СДПГ ведут споры по поводу того, стоит ли удовлетворить требования Великобритании и Франции об отмене эмбарго. В частности, председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, потребовала от СДПГ дать согласие на смягчение немецких директив.

Дата публикации 01 марта 2019 года.