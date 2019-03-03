FAZ: миллиарды на кону — Германию вынуждают возобновить экспорт оружия в Саудовскую Аравию

Франция и Великобритания резко раскритиковали политику Германии в области экспорта вооружений, сообщает Frankfurter Allgemeine. В частности, они потребовали, чтобы ФРГ сняла запрет на поставки в Саудовскую Аравию истребителей Eurofighter и Tornado, которые производятся в рамках совместных европейских проектов. Правительства обеих стран утверждают, что Берлин таким образом блокирует ввоз продукции на миллиарды евро, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.
Вокруг истребителя Eurofighter разгорелись споры. Франция и Великобритания резко раскритиковали политику Германии в области экспорта вооружений и потребовали, чтобы ФРГ сняла запрет на поставки в Саудовскую Аравию Eurofighter и Tornado, которые производятся в рамках совместных европейских проектов. Правительства обеих стран утверждают, что Германия таким образом блокирует ввоз продукции на миллиарды.
В настоящее время действует полный запрет на поставки немецкой оборонной продукции в Саудовскую Аравию. Правительство Германии ввело его в ноябре в качестве реакции на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, ответственность за которое возлагают на Саудовскую Аравию.
Эмбаргом против Саудовской Аравии Германия также препятствует поставкам комплектующих деталей для Eurofighter в Великобританию, которая, собственно, и хочет продавать истребитель Саудовской Аравии.
Как заявил в пятницу представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, Берлин не будет торопиться с принятием решения о продлении запрета на поставки вооружений.
ШТЕФФЕН ЗАЙБЕРТ, представитель правительства Германии:Что касается этого вопроса, то члены правительства его постоянно обсуждают. И поскольку время поджимает, решение по этому вопросу должны принять в этом месяце.
ЖУРНАЛИСТ:То есть, решение ещё не приняли?
ШТЕФФЕН ЗАЙБЕРТ:Именно так я и сказал.
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