FAZ: оружейное эмбарго Германии «выводит из себя» европейских партнёров

Односторонняя политика Германии в сфере обороны «раздражает» всю Европу, пишет Frankfurter Allgemeine. Из-за нежелания Берлина поставлять оружие Саудовской Аравии, европейские партнёры терпят убытки. От этого страдают и немецкие предприятия. При этом Берлин ставит под угрозу будущие крупные проекты ЕС в сфере вооружения.
Берлин блокирует поставки вооружения в страны за пределами ЕС, что «раздражает» всю Европу, а некоторые страны прямо-таки «выводит из себя», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Другие государства сомневаются, что Германию можно назвать надёжным партнёром в реализации совместных военно-промышленных проектов, отмечает автор статьи Кристиан Шуберт.
Как сообщают эксперты, нежелание немецких властей поставлять оружие Саудовской Аравии привело к тому, что европейский производитель ракетных систем MBDA задумался над поиском аналогов немецким деталям в своих устройствах. Под угрозой оказалась и сделка по продаже Эр-Рияду 48 истребителей Eurofighter. Дело в том, что на треть эти боевые самолёты состоят из деталей, произведённых в Германии.
«Существует реальный риск, что в будущем Саудовская Аравия отдаст предпочтение поставкам из России и Китая, и в результате мы потеряем возможность влиять на ситуацию с правами человека в Саудовской Аравии», — поделился своими опасениями министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в переписке с немецким коллегой Хайко Маасом. По словам Ханта, немецкое оружейное эмбарго «подрывает доверие к Германии и её готовности к совместным поставкам в страны за пределами ЕС».
Политика Берлина в сфере обороны приносит убытки и немецким предприятиям. По имеющимся подсчётам, из-за сложившейся ситуации семь поставщиков из Германии за последние семь лет потеряли 2,3 миллиарда евро. Если Германия и дальше будет настаивать на своей односторонней позиции, то это поставит под угрозу все будущие крупные проекты Европы в сфере вооружения, подчёркивает Шуберт. Это касается и совместной разработки немецко-французского танка в рамках программы MGCS, а также нового европейского истребителя FCAS.
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