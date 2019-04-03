Fox: США не продают Турции F-35, чтобы их секреты не достались России

Штаты заявили о возможном прекращении поставок F-35 в Турцию из опасений утечки секретных военных данных в Россию, ведь две страны тесно сотрудничают. В Вашингтоне надеются, что странам-партнёрам удастся решить этот вопрос без ущерба для семилетнего сотрудничества в НАТО.

НАТО отмечает знаковую для себя дату на этой неделе, а в это же время напряжённые отношения между США и Турцией продолжают ухудшаться. Новый конфликт произошёл на почве того, что США решили приостановить поставки в Турцию крайне важной системы вооружения из-за её договорённости с Россией. О деталях из Пентагона расскажет Лукас Томлинсон.



ЛУКАС ТОМЛИНСОН, продюсер Fox News в Пентагоне: Разочарование администрации Трампа Турцией достигло новых высот. Пентагон приостановит поставки передовых истребителей F-35 Турции, если Турция немедленно не откажется от покупки ПВО у России. В Кэпитол Хилл беспокоятся, что Россия может украсть военные секреты США.



ДЖИН ШЕЙХИН, член комитета сената США по вооружённым силам: Если Турция получит ПВО от России и F-35 от нас, то Россия получит доступ к технологиям производства F-35.



От вице-президента и прочих чиновников — многие представители власти месяцами предупреждали Турцию не сотрудничать с Москвой.



МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Мы не намерены сидеть сложа руки, когда союзники НАТО закупают оружие у наших противников.



Реакция администрации Трампа последовала через некоторое время после публичной встречи министра иностранных дел Турции и его российского коллеги. Целью этой встречи было завершение сделки с ракетами.



МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ, министр иностранных дел Турции: Мы сели и поговорили с Россией, затем подписали соглашение.



Турция планирует купить около сотни F-35. Турецкие компании заключили контракты на сумму примерно 12 миллиардов долларов для изготовления деталей для самолётов. Пентагон собирается отменить договор, если Турция кардинально не изменит своё решение.



Эти союзники по НАТО столкнулись лбами не впервые. В Сирии Турция противостоит участию США в борьбе против ИГ*.



В понедельник в Турции был приём видного венесуэльского дипломата, что говорит о поддержке режима Мадуро. Это ещё одно пренебрежение администрацией Трампа.



Вооружённые силы США дислоцируются близко к границам Турции, поэтому Пентагон надеется, что напряжение спадёт.



ПАТРИК ШАНАХАН, исполняющий обязанности министра обороны США: Я действительно считаю, что нам удастся решить этот вопрос, ведь мы стратегические партнёры.



ЛУКАС ТОМЛИНСОН, продюсер Fox News в Пентагоне: На этой неделе министр иностранных дел Турции должен прилететь в Вашингтон на несколько встреч НАТО, приуроченных к 7-й годовщине начала сотрудничества. Российский вопрос будет остро стоять в повестке. Брэд?



Лукас Томлинсон из Пентагона, спасибо.



Дата выхода в эфир 02 апреля 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.