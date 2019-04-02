Forbes: как и 70 лет назад, большинство американцев поддерживают НАТО

Накануне 70-й годовщины НАТО Forbes решил выяснить, как со временем менялось восприятие американцами альянса. По данным издания, как и 70 лет назад, за сохранение альянса выступают более 70% жителей США. Вместе с тем почти половина американцев считает, что НАТО следует уделять больше внимания решению мировых проблем.

3 апреля в рамках своего визита в Вашингтон генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит на совместном заседании конгресса США, сообщает Forbes. Отмечается, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер большинства в сенате Митч Макконнелл пригласили Столтенберга по случаю 70-й годовщины НАТО после того, как президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с критикой в адрес Североатлантического альянса.

При этом издание решило выяснить, как с течением времени менялось отношение к НАТО рядовых американцев.

Впервые вопросом популярности послевоенных альянсов среди жителей США задался статистик Джордж Гэллап. В 1943 году он выяснил, что 61% американцев одобряет идею создания военного союза США и Великобритании, в рамках которого стороны обязались бы встать на защиту друг друга в случае нападения. Против высказались всего 25%. При этом за возможный союз с Россией выступили лишь 39%, тогда как против — 37%.

В 1948 году, за год до основания НАТО, большинство американцев поддерживали идею создания союза США со всеми странами Западной Европы, участвовавшими в плане Маршалла. При этом в начале 1949 года среди тех, кто слышал о НАТО, 76% высказались в пользу инициативы.

Вместе с тем по мере того, как альянс всё больше укоренялся в общественном сознании, он всё реже привлекал внимание центров изучения общественного мнения, пишет Forbes.

В следующий раз Институт Гэллапа заинтересовался уровнем одобрения НАТО в 1989 году на фоне близившегося распада СССР. Тогда идею сохранения блока поддержали 75% опрошенных американцев. В этом году такой же ответ дали 77% респондентов. Вместе с тем большинство американцев выступают против расширения обязательств США в НАТО, стремясь оставить всё без изменений. И лишь немногие, подчёркивает издание, хотели бы, чтобы США покинули альянс.

На протяжении всего этого времени редко поднимался вопрос о том, считают ли американцы, что их страна несёт неоправданно большое бремя в международных делах в целом и в НАТО в частности. Согласно опросу 2017 года исследовательского центра Пью, 47% американцев сочли, что США следует больше внимания уделять вопросам внутренней политики, а 47% отметили, что их страна должна продолжать играть активную роль на международной арене.

По данным другого опроса того же года, почти половина американцев считает, что НАТО следует уделять больше внимания решению мировых проблем, а 31% решил, что альянс делает достаточно.

Издание отмечает, что в опросах редко уделяли внимание тем вопросам, которые Трамп выделял в качестве проблем Североатлантического договора, чаще интересуясь отношением к самому президенту и его комментариям в адрес НАТО.

Forbes делает вывод, что нет оснований полагать, что в ближайшее время американцы перестанут одобрять идею поддержания тесных связей с альянсом. Однако призывает не недооценивать важность мнения жителей США о «характере и глубине многочисленных и разнообразных международных обязательств» их страны за рубежом.