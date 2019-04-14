DB: план «задавить» Россию и Китай большим числом спутников влетит Пентагону в копеечку

В Пентагоне предлагают создать «спутниковую мега-группу», которая должна минимизировать ущерб, если Россия или Китай решат «скрытно атаковать» один или несколько американских космических аппаратов, пишет Daily Beast. Впрочем, реализация этой инициативы вызывает сомнения даже у её авторов. Хотя бы потому, что дешёвые спутники, которые предлагают запускать эксперты Минобороны США, имеют крайне малый срок службы, а их вывод на орбиту может оказаться весьма затратным, отмечает издание.

Новое космическое агентство Пентагона хочет запустить почти 1300 маленьких спутников и в процессе полностью изменить подход к орбитальным операциям. Цель — помочь американской спутниковой группе пережить «скрытое нападение» Китая или России, пишет The Daily Beast.

Авторы инициативы надеются, что она сможет снизить важность каждого индивидуального аппарата. Поэтому если китайцы или русские «вырубят» один или даже несколько спутников, то на смену им смогут прийти множество других, поясняет издание.

Впрочем, план создания «спутниковой мега-группы» может не сработать. Даже директор Агентства космического развития (АКР) Фред Кеннеди допускает, что его предложение не является «панацей» от нападений.

Вдобавок, затея АКР может оказаться чересчур затратной. Ракетные запуски становятся дешевле, но не настолько, чтобы Пентагон мог позволить отправить на орбиту сотни спутников за короткий промежуток времени, подчёркивает The Daily Beast.

В любом случае план агентства носит рекомендательный характер, и Минобороны США может просто проигнорировать его. Но сама идея «спутниковой мега-группы» выглядит любопытной, пусть и противоречивой, считает издание.

По данным массачусетского Союза обеспокоенных учёных, в настоящий момент в распоряжении Пентагона, американских правительственных органов, университетов и частных компаний находится порядка 850 спутников. Второе место занимает Китай с 280 спутниками, третье — Россия со 150.

Но представители Пентагона предупреждают, что американские спутники становятся всё более уязвимыми. Так, на ежегодном Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс глава объединённого стратегического командование ВС США генерал Джон Хайтен сообщил, что Китай и Россия строят ракеты, способные сбивать американские аппараты.

Но и это ещё не всё. По словам Хайтена, Москва и Пекин «агрессивно и быстро» разрабатывают лазеры, способные «ослеплять» американские спутники, средства радиоэлектронного подавления, которые разрывают связь космических аппаратов с землёй, а также орбитальное оружие, которое фактически является «спутниками-камикадзе».

Разумеется, у США есть собственные противоспутниковые системы, а американские спутники нельзя назвать беззащитными. С 2018 года ВВС страны потратили миллиарды долларов на функции, призванные повысить жизнестойкость космических аппаратов. Они включают улучшенные ускорители, повышающие манёвренность спутников, и дополнительные сенсоры, отслеживающие приближение потенциального противника, отмечает издание.

Но АКР, которое начало свою работу в марте, предлагает другой подход. Вместо «прокачки» индивидуальных аппаратов план «спутниковой мега-группы» подразумевает покупку большого числа маленьких дешёвых спутников, которые усилят или заменят порядка 170 действующих крупных дорогих спутников американской армии.

Глава АКР Фред Кеннеди хочет, чтобы Пентагон развернул сотни или даже тысячу спутников, «демонстрирующих множество способностей». По его словам, управлять этой большой группой наземным службам поможет искусственный интеллект.

Однако успех этого плана напрямую зависит от дешёвых запусков, множества дешёвых запусков. В 2018 году американские структуры вывели на орбиту только 31 спутник, которые могут функционировать на протяжении десяти или более лет. Учитывая, что маленькие спутники работают всего год или два, для создания «мега-группы» военным придётся увеличить количество запусков в 20 раз, и это влетит Пентагону в копеечку, подчёркивает издание.

Кеннеди признаёт, что у нового подхода есть недостатки. Но он рассчитывает, что даже эксперименты в этом направлении могут привести к появлению лучших технологий и методов, которые «осложнят возможности России и Китая сбивать американские космические аппараты». По словам главы АКР, его ведомство начнёт проводить учения для отработки концепции «мега-группы» в 2022 году.