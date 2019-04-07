Le Figaro: в мировой лунной гонке сменились участники — место России занял Китай

Спустя 50 лет после высадки человека на Луну соревнование сверхдержав за покорение спутника Земли снова в разгаре, однако на смену России в ней пришёл Китай, пишет Le Figaro. Лунная гонка развернулась сегодня главным образом между Пекином и Вашингтоном, однако другие страны и частные корпорации также полны решимости принять в ней участие, отмечает издание.

Спустя 50 лет после того, как человек сделал первый шаг по поверхности Луны, космическая гонка началась вновь, пишет Le Figaro. Учитывая, что «марсианская мечта» остаётся несбыточной, ввиду слишком большого расстояния до Красной планеты, опасности и дороговизны операций, амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении спутника Земли. «Если цель осталась той же, то основные участники поменялись: Россию сменил Китай», — отмечает издание.

Именно Китай в 2013 году, спустя 37 лет после прилунения советской межпланетной станции «Луна—24», стал третьей по счёту державой, поместившей космический аппарат на поверхность спутника Земли. В начале этого года Пекин повторил свой успех, впервые в истории разместив аппарат на обратной стороне Луны.

«Для того, чтобы задеть гордость американцев большего и не требовалось», — замечает Le Figaro. Как напоминает издание, Дональд Трамп уже в конце 2017 года заявил о своём желании отправить американцев на Луну. На этой неделе глава Белого дома, устами вице-президента Майка Пенса, уточнил сроки этого «крайне амбициозного курса»: пилотируемый полёт должен состояться в 2024 году, в последний год второго срока президента в случае его переизбрания. Это означает, что на завершение разработки сверхтяжёлой ракеты-носителя SLS, а также на проектирование и создание операционного лунного модуля у NASA остаётся не более 5 лет.

Хотя оптимисты и замечают, что между обещаниями Джона Кеннеди 1962 года и высадкой Нила Амстронга на Луну прошло всего 7 лет, сегодня контекст изменился: американское космическое агентство уже не может похвастаться безграничным финансированием, подчёркивает газета. В настоящий момент администратор NASA Джеймс Брайденстайн ломает голову даже над приблизительной оценкой бюджета, необходимого для реализации президентского пожелания. При этом сроки, обозначенные Китаем выглядят менее впечатляюще, зато более реалистично, считает Le Figaro. Первый тайконавт должен высадиться на Луне в 2030 году.

Тем временем, Китай и США вовсе не единственные, кто интересуется спутником Земли, отмечается в статье. 11 апреля этого года попытку высадки на Луне совершит Beresheet —первый в мире космический аппартат, созданный частной израильской компанией SpaceIL. Его появление свидетельствует об «изменении парадигмы» в космической области, уверена газета. Помимо этого, отправить собственные аппараты на Луну желает масса небольших предприятий — американских, европейских или японских. «Взбалмошный миллиардер» Илон Маск также не исключает, что Луна станет предварительным этапом для его «марсианских амбиций». Однако даже если представить обитаемую базу на Луне легче, чем на Марсе, конкретное воплощение этого проекта остаётся при этом всего лишь гипотетическим предположением, заключает издание.