Space.com: США ускорят свою лунную программу, чтобы не отстать от Росии и Китая

США планируют высадить своих астронавтов на Луну уже к 2024 году, на четыре года раньше, чем планировалось, пишет Space.com со ссылкой на заявление вице-президента страны Майка Пенса. Отмечается, что США боятся отстать от России и Китая и перестать быть первыми в освоении космоса и в новой космической гонке.

Вице-президент США Майк Пенс объявил о намерении своей страны высадиться на Луну к 2024 году, то есть на четыре года раньше, чем планировалось прежде, сообщает Space.com.

Подобное решение, отмечает новостной сайт, вызвано желанием США не отставать от «соперников» в лице России и Китая.

«Не сомневайтесь — сегодня мы участвуем в космической гонке, как участвовали в 1960-х годах, и ставки ещё выше», — заявил Пенс, выступая на заседании Национального космического совета в Хантсвилле, штат Алабама.

При этом Пенс объяснил, что США должны оставаться первыми в космосе, не только для того чтобы развивать экономику и обеспечивать безопасность страны, но и потому что «правила и ценности» в космосе «будут написаны теми, у кого хватит мужества добраться туда первыми и решимости остаться».

По словам политика, высадка китайского аппарата миссии Chang'e-4 на обратной стороне Луны свидетельствует о стремлении страны получить стратегическое превосходство и «стать ведущей космической державой в мире».

Кроме того, Пенс выразил сожаление по поводу того, что США полагаются на российские космические технологии для доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию и вынуждены платить около $80 млн за место, пишет Space.com.

«Пока наши противники вооружали космос, мы слишком часто его бюрократизировали», — именно это, по мнению Пенса, ограничивает способность США противостоять быстро меняющимся угрозам в космосе.