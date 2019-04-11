Американский аналитик: США отстали от Китая в космической гонке вооружений

Исход следующего крупного конфликта, возможно, будет решаться в космосе, причём Китай и Россия уже сейчас стремятся подорвать космический потенциал США, заявил и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан. По мнению аналитика Гордона Чана, из-за недальновидности Обамы и Буша-младшего у Америки в данный момент нет космического оружия для устрашения Китая.

Теперь о космосе. Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан выступил с суровым предупреждением. Посмотрим.



ПАТРИК ШАНАХАН, и. о. министра обороны США: И Китай, и Россия используют космос в военных целях — чтобы угрожать космическому потенциалу Америки. Угроза ясна: мы живём в эпоху соперничества великих держав, и, возможно, в следующем крупном конфликте одержать победу или потерпеть поражение придётся в космосе.



Ясно. С нами Гордон Чан. Китай использует космос в военных целях — что это значит? Какое у них есть оружие?



ГОРДОН ЧАН, аналитик и публицист: Китай может сбивать наши спутники. И кстати, Стюарт, у США нет развёрнутых противоспутниковых вооружений. В следующем году Китай пополнит свой арсенал оружием направленной энергии. Это значит…



Секундочку! Извините, не хочу вас перебивать, Гордон, у вас здесь полная свобода. Но оружие направленной энергии… Это звучит как…



ГОРДОН ЧАН: Лазеры.



Луч, лазерный луч, который сбивает спутник?



ГОРДОН ЧАН: Да.



У них это есть?



ГОРДОН ЧАН: Они примут это на вооружение в следующем году. А США в данный момент отстают. Это значит, что в критические первые полчаса войны с Китаем они смогут сбить многие наши объекты на низкой околоземной орбите. У нас есть объекты и на высокой околоземной орбите, на высоте 22 тысячи миль, это геосинхронные спутники. Но суть в том, что в данный момент Китай далеко впереди нас! Может быть, Стюарт, вы спросите: «Кто виноват?»



Хорошо, я задам этот вопрос. Кто, по-вашему, виноват?



ГОРДОН ЧАН: Два человека. Их фамилии: Буш и Обама. Президент Буш не рассматривал Китай как противника, а президент Обама не хотел защищать нас в космосе. Так что при администрации Обамы разговор о защите наших космических систем и об охоте на китайские не шёл. Слава Богу, президент Трамп меняет этот подход. Вы же слышали, что сказал об этом и. о. министра обороны. Он сказал, что, возможно, одержать победу или потерпеть поражение в войне придётся в космосе. Я бы убрал слово «возможно». Побеждать или проигрывать наверняка придётся в космосе.



Но ведь вероятность войны в ближайшем или даже отдалённом будущем отсутствует, разве не так? Неужели сейчас тот момент, когда мы можем говорить о космической войне с Китаем? Конечно, нет!



ГОРДОН ЧАН: Как сказал Энох Пауэлл, «История полна войн, про которые все знали, что они никогда не начнутся». Я не говорю, что будет война — с Россией, Китаем или ещё с кем-то. Но смысл в том, что надо быть готовыми. Ведь если ваши противники думают, что могут вас ослепить, уничтожить все ваши системы в первые полчаса, у них может возникнуть множество соблазнов. Например, вторгнуться в Тайвань, захватить большие территории в Индии. Кто знает, что они сделают? Но мы должны быть готовы, мы должны их сдерживать. А чтобы их сдерживать, нам надо показать, что мы можем защищать наши космические системы и атаковать их системы.



Но, правда ведь, у нас есть технологии для самозащиты? У нас есть лазерные лучи, лучи направленной энергии, разве нет?



ГОРДОН ЧАН: Ничто из этого у нас не развёрнуто. Мы можем использовать кибертехнологии и, возможно…



Что значит «развёрнуто»? Луч в качестве оружия?



ГОРДОН ЧАН: Да, у нас нет оружия. У нас есть потенциал, и нужно немного времени — немного времени, это важно! — чтобы этот потенциал можно было использовать. К примеру, у нас есть стандартные ракеты на наших эсминцах и крейсерах, у этих ракет очень большие возможности, с их помощью можно сбивать спутники в космосе. Но нам нужно время, чтобы их адаптировать.



Есть у нас, конечно же, и кибероружие, с помощью которого можно делать почти всё что угодно. И нам бы хотелось иметь возможность создавать помехи для китайских спутников, выводить их из строя и так далее. Но дело в том, что и Китай может сделать то же самое с нами.



Мы всегда говорим о том, что может нам сделать Китай: тут взломать, там провести кибератаку… Я полагаю, у нас есть те же возможности! Просто мы ничего не говорим. Ну, надо полагать…



ГОРДОН ЧАН: Да, надо полагать, у нас есть те же возможности. Но дело в том, что в этих крайне важных областях мы от Китая отстаём. Нам нужно уделить космосу особое внимание. Это и пытается сделать администрация. Нам нужно, чтобы в Пентагоне был один человек, ответственный за космос. Сейчас такого человека нет. Космические вопросы у нас разбросаны по разным частям Пентагона, и реакция получается нескоординированной. Вот в чём наша проблема. Не то чтобы у нас не было технологий или денег. Просто не уделяется внимания.



Гордон Чан, как всегда, на высоте. Большое спасибо, что уделили нам время, мы вам признательны!



Дата выхода в эфир 10 апреля 2019 года.