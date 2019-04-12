Breaking Defense: российские спутники с «большими ушами» и американские «инспекции» вносят смуту в космическое движение

В последние годы космические державы всё чаще подводят свои устройства слишком близко к чужим спутникам, так что нередко они создают угрозу столкновения и провоцируют другие государства, пишет Breaking Defense. Эксперты настаивают, что во избежание неприятных инцидентов для участников космического движения пора ввести свод регулирующих положений.

По мере того как конкуренция между крупными державами в космосе возрастает, США, Россия и Китай очень пристально наблюдают за деятельностью друг друга и нередко друг друга обвиняют в провокациях, пишет Breaking Defense.



В частности, как отмечает специалист фонда «За безопасный мир» (Secure World Foundation) Брайан Уиден, США и Россия недавно проводили целый ряд операций, в рамках которых их устройства маневрировали в опасной близости от чужих спутников на земной орбите. По словам эксперта, если брать данные за последние пять лет, активность российской спутниковой системы «Луч», которую разведка Вашингтона назвала «подозрительной», очень схожа с деятельностью в рамках секретной американской программы (Geosynchronous Space Situational Awareness Program) по наблюдению за «соседними спутниками», принадлежащими другим странам. Китай же, хотя подобными вещами пока и не занимается, судя по всему, обладает таким потенциалом.



Вообще разработкой устройств, способных осуществлять задачи в непосредственной близости от спутников на орбите, будь то «инспекции», дозаправка или ремонт, занимаются сразу несколько государств. При этом такие разработки также позволяют вести сбор разведданных и в перспективе могут быть использованы в качестве противоспутникового оружия. Кроме того, взаимодействие космических устройств на близких расстояниях может даже случайно привести к столкновению и образованию опасного космического мусора.



По данным наблюдателей, в период между 2001-м и 2018 годом американские устройства проводили свои «инспекции» вблизи восьми иностранных спутников. «Птички» Вашингтона приближались на расстояние 10 км к российским спутникам, среди них — два аппарата «Радуга», а также «Луч». Кроме того, США «парковали» свои устройства в 15 км от китайских, нигерийских и пакистанских спутников.



Breaking Defense отмечает, что расстояние в 10 км между космическими аппаратами на геосинхронной орбите характеризуется как «ближе нормы», но при этом неминуемой угрозы столкновения между устройствами нет. Но, как подчёркивают российские источники, учитывая, что американцы подлетали в тот момент, когда оба устройства находились в тени Земли, рассчитать траекторию аппаратов и соблюсти все необходимые меры безопасности было непросто.



Российский «Луч», также известный как «Олимп», и сам не раз «зависал» неподалёку от американских и европейских спутников. Министр обороны Франции Флоранс Парли ещё в сентябре 2018 года, хотя и не упомянула конкретные аппараты, но выразила обеспокоенность относительно российского спутника «с большими ушами», который подошёл «настолько близко, что можно было подумать, будто он пытается перехватить коммуникационные сигналы». Американские власти и эксперты утверждают, что в 2015 году российский «Луч» остановился между двумя американскими спутниками связи IntelSat и долгое время не реагировал на предупредительные сигналы.



По мнению вице-президента по стратегическому планированию космического отделения Lockheed Martin Марка Берковица, космосу нужны международные правила передвижения — подобные тем, что действуют для судоходства на море. Брайан Уиден считает, что на фоне отсутствия подобных регулирующих постановлений возрастающая военная активность спутников, которую другие стороны нередко считают провокационной и даже опасной, представляет серьёзную проблему.



«У военных нет способа просигналить: «Привет, я тут просто мимо прохожу». И я не вижу от космических держав инициативы создать средства, позволяющие это сделать», — жалуется Уиден.



Действительно, обращает внимание Breaking Defense, во время недавних переговоров в 2018 году 92 государства, входящих в Комитет Организации Объединённых Наций по использованию космического пространства в мирных целях, попросту не смогли договориться о начале работы над созданием общего свода мер безопасности по космическим операциям вблизи других аппаратов. Из-за того что Россия блокировала документ, разработанный рабочей группой комитета, США обвинили её в нежелании проявить «гибкость» по вопросу безопасности космических передвижений.