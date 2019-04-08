LCI: Европейское космическое агентство предложило землянам отправить свой голос на Марс

Европейское космическое агентство предложило землянам поучаствовать в конкурсе, победитель которого сможет отправить на Марс запись собственного голоса, сообщает LCI. Как поясняет издание, состязание проводится в рамках программы исследования жизни на Марсе ExoMars 2020. По словам агентства, любой землянин может отправить на конкурс аудиозапись по своему выбору, однако предпочтение будет отдано сообщению, представляющему ценность для мира и человечества.
Европейское космическое агентство стало соорганизатором конкурса, победитель которого получит возможность отправить запись собственного голоса на Марс, сообщает LCI. Состязание состоится в рамках миссии по исследованию жизни на Марсе ExoMars 2020. По его итогам записи голосов 11 лауреатов окажутся на борту европейского космического аппарата, запуск которого намечен на июль 2020 года.
После того как аппарат опустится на поверхность Красной планеты, одна из выбранных аудиозаписей будет использована для испытания научного устройства и передана с помощью радиосигнала на Землю, передаёт издание.
«Нам нужно сохранить тестовые данные в память устройства, чтобы потом передать их на Землю и убедиться, что всё работает исправно», — пояснил ответственный за работу над устройством научный сотрудник Ондрей Сантолик. По его словам, вместо того чтобы выбрать данные случайным образом, агентство решило сделать из этой задачи «операцию по привлечению внимания общественности».
Как сообщается в статье, принять участие в конкурсе может любой землянин. Для этого до 20 апреля необходимо отправить свои данные и аудиофайл на электронный адрес mars.vesmir.cz на сайте чешского научного журнала Vesmir — партнёра операции.
«Вы можете записать всё что угодно: музыку со словами, сообщения или простые звуки. Мы отдаём предпочтение оригинальным сообщениям, а также сообщениям, представляющим ценность для современного мира и человечества», — поясняют организаторы конкурса, призывая воздержаться от «оскорбительных, вульгарных или банальных» сообщений.
«Спеть на Марсе — такой шанс представляется один раз в жизни», — замечает издание.
Как напоминает LCI, космический аппарат ExoMars 2020, на борту которого будет находиться российская посадочная платформа и марсоход, предназначенный для поиска признаков существования жизни на Марсе, должен совершить посадку на Красной планете в феврале 2021 года.
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