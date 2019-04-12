Smålandsposten: космическая гонка между США и Китаем будет похожа на торговую войну — только ставки выше

Рассуждая о геополитике, мировые СМИ зачастую не уделяют должного внимания космосу — следующей потенциальной большой арене для великодержавного соперничества, пишет Smålandsposten. Как отмечает издание, следующая космическая гонка — вялая, но с более широкими целями, чем в XX веке, — будет вестись главным образом между Китаем и США и будет во многом похожа на торговую войну между этими двумя державами.

Когда мировые СМИ пишут о разногласиях между великими державами, главное внимание они уделяют геополитическим и военным аспектам этого противостояния. Некоторые точки столкновения считаются актуальнее других: о Сирии и Украине пишут куда больше, чем об Арктике. Наименьшее же внимание, без всяких сомнений, достаётся космосу, который, однако, вполне может превратиться в следующую большую арену земного великодержавного соперничества, пишет Smålandsposten.



В частности, президент США Дональд Трамп приказал создать космические войска и устами своего вице-президента Майка Пенса пообещал, что США — самое позднее в 2024 году — отправят на Луну экспедицию. В риторике Пенса чётко прослеживалось «патриотическое измерение»: «Первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американскими астронавтами, отправленными туда на американской ракете и с американской земли». Таким образом администрация Трампа хочет оспорить влияние и престиж Китая в том числе и за пределами Земли.



В увязывании патриотизма с лунными экспедициями нет ничего нового: о намерении отправить человека на Луну ещё в 1960-х годах заявлял Джон Кеннеди. Благодаря этому проекту США вырвались вперёд в космической гонке с СССР, который отправил в космос первого человека — Юрия Гагарина.



По сравнению с прошлым противостоянием нынешняя космическая гонка гораздо более вялая, однако участие в ней принимает большее количество участников, которые ставят перед собой более широкие цели. Хотя США и Россия остаются ведущими игроками в этой сфере, вес в космической гонке начали приобретать также Китай и Индия. Кроме того, важной частью космического уравнения стал Марс. По словам главы NASA Джима Брайденстайна, США рассматривают Луну как экспериментальную площадку для Марса, куда Вашингтон планирует снарядить экспедицию уже в 2030-х годах.



Как и США, стремление к самоутверждению и великодержавные амбиции продемонстрировали и Китай, и Индия. В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди в марте заявил, что его страна сделала шаг к статусу космической державы и отныне принадлежит к «элитной категории» государств, способных сбивать спутники. Что же касается Китая, то его «националистически окрашенное» стремление самоутвердиться в качестве космической державы проявилось в отправке зонда на обратную сторону Луны.



«Есть все причины полагать, что в будущем соперничество в космосе между, прежде всего, Китаем и США будет нарастать параллельно с тем, как Китай будет сокращать своё технологическое отставание от США и приобретать всё больший вес на мировой арене. Торговая война, идущая между этими двумя странами, даёт представление о будущем соревновании — только в более серьёзных масштабах и с гораздо более высокими ставками», — подводит итог Smålandsposten.