Euronews: число заболевших корью резко растёт, причём треть случаев приходится на Украину

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о резкой вспышке заболеваемости корью во всём мире: число заразившихся по сравнению с началом прошлого года выросло в четыре раза. Точной статистики по смертельным случаям не приводится, но сообщается об одном летальном исходе на каждые десять заболевших. При этом треть всех случаев заражения приходится на Украину, передаёт Euronews.

Число случаев заболевания корью в мире выросло почти в четыре раза в первом квартале 2019 года. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. С января по март во всём мире было зафиксировано более 112 тысяч случаев заболевания — против 28 тысяч за тот же период в прошлом году. Причём треть заболевших приходится на Украину.

Всё новые случаи заражения опасным инфекционным, но излечимым заболеванием наблюдаются во всех регионах мира, в основном среди непривитых. Больше всего случаев летального исхода, в особенности среди детей, зафиксировано в Демократической Республике Конго, Эфиопии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Мьянме, Судане, Таиланде, на Филиппинах и Мадагаскаре.

Точных данных о смертельных случаях ВОЗ не привела, но говорит об одном летальном исходе на десять заболевших.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2019 года.