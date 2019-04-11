Euronews: из-за эпидемии кори в Нью-Йорке ввели режим ЧП и массовую вакцинацию

Из-за эпидемии кори в Нью-Йорке пришлось ввести режим чрезвычайного положения. Первоначально болезнь начала распространяться среди членов бруклинской общины ортодоксальных евреев, отказывающихся от вакцинации по религиозным соображениям. Чтобы остановить эпидемию, власти обязали всех жителей города сделать прививку себе и своим детям в течение 48 часов, передаёт Euronews.
В Нью-Йорке объявлен режим чрезвычайного положения из-за вспышки кори. С конца сентября уже было зарегистрировано более 280 случаев. Это самая масштабная эпидемия кори в Нью-Йорке с 1991 года. В основном болезнь распространяется среди членов бруклинской общины ортодоксальных евреев.
БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка:Жители поражённых районов обязаны сделать прививку. Отказ от вакцинации будет считаться нарушением. Министерство здравоохранения будет штрафовать тех, кто не сделает прививку.
Директор Национального центра аллергологии и инфекционных заболеваний говорит, что многие члены общины отказываются от вакцинации. Энтони Фаучи надеется, что на этих людей смогут повлиять религиозные лидеры.
ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального центра инфекционных заболеваний США:Нужно, чтобы религиозные лидеры, главы общин убедили людей, что они должны это сделать не только из заботы о детях. Они несут ответственность перед обществом. Они обязаны защитить его, раскрыв этот «зонтик коллективного иммунитета».
Прививку местные жители должны сделать в течение 48 часов. В ином случае им придётся заплатить штраф в размере $1 тысячи. Обязательную вакцинацию должны пройти все взрослые и дети старше шести месяцев.
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