«Российские тролли и боты» оставили в социальных сетях тысячи сообщений, чтобы подорвать единство взглядов американского общества на прививки, передаёт Fox News. Как отмечает канал, американские исследователи пришли к выводу, что «тролли» поддерживают обе стороны конфликта, чтобы «посеять раздор» в США.

ДЭН СПРИНДЖЕР, корреспондент Fox News: Исследование показало, что российские тролли и боты оставили в социальных сетях в США тысячи сообщений с целью посеять раздор и подорвать общественное доверие к вакцинам. Исследователи проследили онлайн активность до Агентства интернет-исследований — той самой организации, которой Минюст США в прошлом году предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы.



В Twitter они использовали хештэг #вакцинировать США. В одном сообщении говорилось, цитата: «Сначала наше правительство создаёт болезни, а затем создаёт #вакцины. Что дальше»? Кроме того, они действуют на обеих сторонах конфликта. Вот ещё одно сообщение: «Я верю в вакцины, а почему не веришь ты»?



Исследователи Университета Джорджа Вашингтона и Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, цитата: «Российские тролли сеяли раздор. Аккаунты, замаскированные под нормальных пользователей выступают с ложно-эквивалентными утверждениями, которые подрывают единое мнение общества о прививках».



Почти во всех случаях корью в штате Вашингтон заболевали непривитые дети. Ранее считалось, что эта невероятно заразная болезнь в США искоренена, однако количество случаев этого заболевания растёт параллельно с падением процента привитых в штатах, где родители могут отказаться от вакцинации по философским причинам.



АЛАН МЕЛНИК, директор общественного здравоохранения округа Кларк: У меня не хватает ресурсов, чтобы найти источник этой вспышки и вычислить наверняка, откуда поступает эта информация. Нам просто нужно разобраться с этой проблемой.



ДЭН СПРИНДЖЕР: Однако люди, стоящие во главе движения антивакцинаторства США считают, что их страхи вполне оправданы; они не верят многочисленным исследованиям, включая одно, которое вышло только на прошлой неделе. В нём делается вывод, что прививки не могут стать причиной аутизма. Кроме того, под давлением конгресса Facebook только вчера заявил, что будет бороться с антипрививочной дезинформацией, запретив продвигать эту точку зрения с помощью рекламы.



Дата выхода в эфир 08 марта 2019 года.