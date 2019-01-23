Убить дешевле, чем лечить: Fox News объяснил популярность эвтаназии в США

В семи штатах США и округе Колумбия пациентам разрешено убить себя с помощью врача, и таких случаев становится всё больше, сообщает Fox News. По словам правозащитницы Кристен Хэнсон, действующие законы создают «извращённые стимулы», из-за которых страховые компании отказываются платить за дорогое лечение, а в качестве альтернативы предлагают эвтаназию.

Один из самых явных критериев оценки любого общества — то, как оно обращается со своими самыми слабыми членами: с бедными, больными и умирающими. Значит, тот факт, что эвтаназия в Америке становится всё более популярной, кое-что говорит о нас.



В семи штатах и округе Колумбия больным теперь разрешается убить себя с помощью терапевта. Это называют «состраданием», но суть происходящего понять нетрудно. Убийство больного теперь так же правомерно, как и его лечение. Самые уязвимые из нас стали самыми ненужными.



Многие из тех, кто это поддерживает, руководствуются благими побуждениями. Это порядочные люди. Я не ставлю под сомнение нравственность всех сторонников эвтаназии. Но взгляните на картину в целом. Как по-вашему, страховая компания охотнее оплатила бы многолетнее лечение от рака или пилюлю для самоубийства? Может быть, это отчасти объясняет происходящее.



Сегодня с нами Кристен Хэнсон из Patients Rights Action Fund. Большое спасибо, что пришли, Кристен!



КРИСТЕН ХЭНСОН, Patients Rights Action Fund: Спасибо, что пригласили!



Вы столкнулись с этим лично. Расскажите нам, что, по-вашему, стоит за участившимися случаями эвтаназии?



КРИСТЕН ХЭНСОН: В 2014 году моему мужу Джей-Джею Хэнсону поставили диагноз: рак мозга в терминальной стадии. И последние три года своей жизни он посвятил борьбе с легализацией эвтаназии. Потому что мы понимали, что это ставит под угрозу самых уязвимых: они могут лишиться жизни из-за ошибок, принуждения и злоупотреблений.



Да. Финансовые стимулы, заставляющие предпочесть убийство лечению, настолько сильны, что мы очень быстро скатимся вниз по этому скользкому склону — а как иначе?



КРИСТЕН ХЭНСОН: Эти законы создают извращённые стимулы, чтобы фирмы, занимающиеся медицинским страхованием, отказывали пациентам в необходимом лечении, а вместо этого предлагали им помощь в самоубийстве.



Как лицо, осуществлявшее уход за Джей-Джеем, я постоянно билась с нашей страховой компанией, чтобы заставить её оплатить лечение, в котором нуждался Джей-Джей. А ведь у нас была хорошая медицинская страховка. И в нашем родном штате Нью-Йорк эвтаназия не была легализована.



В штатах, где её легализовали, мы видим именно такую картину: страховые компании отказываются оплатить пациентам необходимое лечение и взамен предлагают эвтаназию. Это не выбор! Смерть — это не сострадательная забота. Когда эвтаназию легализуют, она неизменно будет самой дешёвой «медицинской помощью».



Можно предположить, что больные, особенно в терминальной стадии, чувствуют что-то вроде обязанности покончить с собой, чтобы избавить семью от финансовых затрат. Или страховщики могут надавить на них и заставить совершить самоубийство. В таких случаях кто-нибудь приглядывает за больными, чтобы не подпускать страховщиков близко?



КРИСТЕН ХЭНСОН: Сторонники эвтаназии настаивают, что существуют достаточные меры предосторожности. Но мы с Джей-Джеем понимали, что эти законы оставляют уязвимых пациентов, таких как он, беззащитными. Эти пациенты могут столкнуться с депрессией на любом этапе после постановки диагноза.



Это правда. И это ключевой момент…



КРИСТЕН ХЭНСОН: Если посмотреть на штат Орегон, где это было легализовано раньше, чем на остальной территории США, боль и страдания никогда не попадают в пятёрку самых распространённых причин, заставляющих пациентов принять решение об эвтаназии. Главное, что их беспокоит перед смертью, это страх стать обузой, потеря самостоятельности, неспособность делать то, что раньше приносило радость.



Да.



КРИСТЕН ХЭНСОН: То, что это беспокоит людей перед смертью, вполне понятно. Но это не причина себя убивать!



Именно! Вы совершенно правы! Спасибо за напоминание о том, что наш долг — любить людей, даже если они умирают. Большое спасибо, Кристен! Рад был вас видеть.



КРИСТЕН ХЭНСОН: Спасибо, что пригласили.



Дата выхода в эфир 18 января 2019 года.