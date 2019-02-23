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Оговорка по Кличко: киевский мэр похвастался ростом смертности в больницах

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз «оконфузился», рассказывая о показателях смертности в интенсивной терапии, пишет «Корреспондент». Как отмечает издание, киевский градоначальник похвастался, что если раньше в этом отделении умирал каждый шестой пациент, то теперь — каждый второй.
Оговорка по Кличко: киевский мэр похвастался ростом смертности в больницах
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Мэр Киева Виталий Кличко оконфузился в эфире телеканала NewsOne, рассказывая о смертности в интенсивной терапии. Видео с его выступлением опубликовала журналист Татьяна Высоцкая, пишет «Корреспондент».

«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни», — заявил Кличко.

«Человек повторяет заученные фразы, не вникая в суть. Поэтому и не осознает, когда что-то искажает и произносит глупости. Так смеяться нам или плакать?», — прокомментировала высказывание киевского мэра Высоцкая.

Ранее на январском экономическом форуме в Давосе с Кличко произошёл «словесный конфуз», напоминает издание. При обсуждении развития цифровых технологий мэр сумел выговорить английское слово «digitalization» только после нескольких попыток. Кроме того, на одном из заседаний Кличко сообщил, что раньше «киевляне просыпались без каких-либо разрешений».

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