Foreign Policy углядел в споре о прививках руку российских троллей

Американские исследователи бьют тревогу: они обнаружили в диалогах в интернете о вреде и пользе прививок руку «русских троллей и ботов». Как пишет издание Foreign Policy, «русские тролли» добиваются успеха в завуалированном общении с американцами самых разных политических убеждений, что указывает на подверженность США иностранному влиянию.

В последние недели руководство системы здравоохранения и законодательные органы США принимают срочные меры по борьбе с корью, новые случаи которой выявляют по всей стране. Однако, как пишет Foreign Policy, данную угрозу усилила ещё одна деталь: в США корь получила неожиданного помощника в лице «русских троллей и ботов».

Как продолжает издание, Россия ведёт дезинформационную кампанию, из-за которой у американцев могут возникнуть сомнения в необходимости делать прививки своим детям. Это говорит о том, что Москва стремится усилить недоверие американцев друг к другу и тем самым ослабить их доверие к обществу и к правительству США.

Профессор Университета Джорджа Вашингтона Дэвид Бронятовски провёл с коллегами исследование и выяснил, что «тысячи русских аккаунтов, занимавшихся распространением дезинформации, принялись распространять сообщения с призывами против вакцинации». Проверив почти 2 млн твитов, написанных с 2014-го по 2017 год, учёные обнаружили, что в аккаунтах «русских троллей» о вакцинации пишется намного чаще, чем в аккаунтах других пользователей Twitter.

Издание также приводит характерные сообщения, которые, по мнению автора статьи, наглядно характеризуют стиль данной кампании: «Вакцина — это выбор родителей. Выбор цвета маленького гроба. Прививайтесь в США!», «А вы знаете, что существует секретная государственная база данных на пострадавших от вакцины детей? Прививайтесь в США!», «Вы до сих пор лечите своих детей листьями? Нет? Так почему же вы их не прививаете? Это же медицина! Прививайтесь в США!»

Автор материала отмечает, что данная кампания далеко не первая попытка атаки на американское здравоохранение. Одной из самых успешных советских кампаний дезинформации стала операция «Инфекция», авторы которой распространяли ложную информацию о том, что ВИЧ был создан американцами, чтобы заражать им чернокожих и гомосексуалистов в США и за рубежом. Данная уловка сработала, и в 1992 году 15% американцев соглашались с тем, что ВИЧ «определённо» или «вероятно» был создан в государственной лаборатории.

«Пока российская дезинформационная кампания против прививок даёт неоднозначные результаты, что касается кори. Однако паника из-за движения против вакцинации и его воздействия на государственное здравоохранение сохраняется. Дезинформационные усилия России, которая пытается разжигать и усиливать дебаты между сторонниками и противниками прививок, создают иллюзию того, что движение против вакцинации разрастается, а также сеют недоверие среди американцев», — пишет автор материала.

По его убеждению, «русские тролли» добиваются успеха в завуалированном общении с американцами самых разных политических убеждений, и это указывает на подверженность США иностранному влиянию. И это очень опасно, поскольку приближаются выборы 2020 года.

«Чтобы противостоять российским информационным операциям онлайн, Соединённые Штаты должны избегать узкопартийных подходов к этому вопросу, ибо это в конечном итоге только на руку России. Америка должна прилагать настойчивые усилия по преодолению глубоких разногласий в обществе, которые Москва использует в своих целях. Ликвидировав эти социальные разногласия, Соединённые Штаты смогут создать долговременный запас прочности против российской информационной войны и махинаций», — подводит итог автор материала.