NBC: американки стали чаще умирать от передозировки

За последние два десятилетия смертность от передозировки наркотиков среди американских женщин от 30 до 65 лет выросла на 260%, передаёт NBC. Как отмечает телеканал, иногда роковая зависимость начинается с приёма обезболивающих лекарств, которые прописал доктор.

Дастин Маккиссен слишком рано потерял свою мать Пегги: она умерла в 2014 году, ей было всего 56 лет.



ДАСТИН МАККИССЕН: Ей что-то прописали. Сказали, это безопасно, принимать можно.



Приём оксикодона при травме колена со временем обернулся разрушительной зависимостью. Последние годы жизни она отчаянно искала наркотик и не общалась с семьёй.



ДАСТИН МАККИССЕН: Она умерла в одиночестве. Конечно, она была не в порядке. Физически и, по-моему, психически.



Такие женщины, как Пегги, олицетворяют собой тревожную тенденцию. За последние два десятилетия смертность от передозировки среди женщин от 30 до 64 лет подскочила на 260 процентов. Самый большой всплеск приходится на долю женщин среднего возраста.



ДЖЕННИФЕР ПЛАМБ, врач детской больницы Primary Children’s Hospital: Это наши мамы, наши тёти, наши бабушки. Люди, с которыми мы работаем и занимаемся фитнесом.



И хотя у мужчин вероятность смерти от передозировки по-прежнему гораздо выше, статистика показывает, что для женщин риск высок, как никогда. По словам экспертов, эта категория населения зачастую не желает обращаться за помощью.



ДЖЕННИФЕР ПЛАМБ: Все женщины, которых я когда-либо встречала, меньше всего хотели бы сказать: «Я несовершенна. У меня не всё в порядке».



Маккиссен советует не прекращать попытки предоставить им необходимую помощь.



ДАСТИН МАККИССЕН: Хотя история моей мамы закончилась трагически, бывают истории с другим концом.



Кейти Бек, NBC News.



Дата выхода в эфир 10 января 2019 года.