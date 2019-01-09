Fox: американские психологи считают мужественность «патологией, которую надо лечить»

Согласно новому докладу Американской психологической ассоциации, традиционная мужественность представляет угрозу для психического здоровья, передаёт Fox News. Как отмечает консервативная публицистка Кристина Хофф Соммерс, психологи в США относятся к мужественности как к «патологии, которую надо лечить», поэтому отправлять к ним своих сыновей, мужей и отцов просто опасно.

Положение американских мужчин незавидное — об этом ясно свидетельствует статистика. В чём же причина? Если верить Американской психологической ассоциации, проблема мужчин — их мужская суть. В недавно опубликованных рекомендациях говорится, что «традиционная мужественность вредна» и что психология должна как-то с ней бороться.



Сегодня с нами Кристина Хофф Соммерс, исследователь Американского института предпринимательства, одна из ведущих нового подкаста Femsplainers. Большое спасибо, что пришли!



КРИСТИНА ХОФФ СОММЕРС, Американский институт предпринимательства: Всегда рада.



Я просто представил себе исследование, которое бы установило, что женственность или гомосексуальность ядовиты по самой своей сути и что женщины или геи должны подавлять свои естественные склонности ради своего же психического здоровья. Как, по-вашему, оно было бы воспринято?



КРИСТИНА ХОФФ СОММЕРС: Нехорошо.



Да.



КРИСТИНА ХОФФ СОММЕРС: И это просто скандал, потому что это опубликовала Американская психологическая ассоциация — крупнейшая научная организация психологов, в которой порядка 120 тысяч членов! И там (в тексте доклада. — ИноТВ) полным-полно такого жаргона: «привилегированность мужчин», «гегемонная маскулинность», «андроцентрическая европейская маскулинность»… Какая нелепость! Это политизированная доктрина. Просто представьте, что ваш сын или отец в депрессии и нуждается в помощи психиатра или психолога. А вам приходится беспокоиться о том, не является ли ваш психолог рабом этой догмы.



Я вот думаю, а не эта ли догма является причиной депрессии? Она ведь повсюду! Что было бы, если бы девочкам внушали, что качества, заставляющие их чувствовать свою женственность, токсичны и должны быть подавлены? Как бы это сказалось на их психическом здоровье?



КРИСТИНА ХОФФ СОММЕРС: Из этого точно не вышло бы ничего хорошего! По сути, мы рассматриваем мужественность как патологию, которую надо лечить. То есть не мы, а Американская психологическая ассоциация.



Да.



КРИСТИНА ХОФФ СОММЕРС: Как будто среднестатистический мужчина нуждается в перенастройке или повторной социализации в соответствии с критериями… я не знаю… учебника по гендерным исследованиям, изданного в 1970-е! Это устаревшие данные, не отображающие влияние биологических факторов на мужественность. Её просто объявляют социальной конструкцией и требуют принять это на веру. И раз уж её выстроило общество, давайте её перестроим в свете того, что говорят ангажированные исследователи!



В это верят только сумасшедшие. Это ведь отрицание биологической реальности. И ещё я задаюсь вопросом: почему в этом докладе ничего не говорится о реальном падении уровня тестостерона за последние 30 лет? Это играет какую-то роль в проблемах мужчин? Похоже, что никому это не интересно.



КРИСТИНА ХОФФ СОММЕРС: Ну, никто не понимает этого в полной мере.



Точно!



КРИСТИНА ХОФФ СОММЕРС: Но печально также то, что, если почитать этот доклад, в нём есть и хорошие советы, но они глубоко запрятаны.



Конечно.



КРИСТИНА ХОФФ СОММЕРС: Там даётся рекомендация психологам, работающим с молодыми людьми. Типичный молодой человек не захочет просто сидеть, смотреть на вас и рассказывать о своих чувствах. Должны быть другие подходы. И они рекомендуют проводить более короткие сеансы, может быть, поиграть в баскетбол… И тому подобное.



Да.



КРИСТИНА ХОФФ СОММЕРС: То есть на самом деле они идут на уступки традиционной мужественности, хотя и сетуют на неё и отрицают её. Но, читая этот доклад, вы не получили бы никакого представления о том, что мужчина, мужская сущность когда-то отождествлялись со всем хорошим.



Должно ли нас беспокоить столь явное вторжение политики в науку?



КРИСТИНА ХОФФ СОММЕРС: Определённо! И, как я уже говорила, придётся выяснять политические взгляды психолога, его мнение об этом докладе, прежде чем отправлять к нему молодого человека или своего мужа…



Да.



КРИСТИНА ХОФФ СОММЕРС: Эта политизация действительно пугает!



Мы вступаем в тёмные века. Печально. И в эти тёмные века вы как луч света! Спасибо вам за это! Кристина Хофф Соммерс, рад был вас видеть. Как всегда.



Дата выхода в эфир 08 января 2019 года.