Times: британские феминистки и трансгендеры не сошлись в толковании слова «женщина»

Недолго в Ливерпуле провисел плакат феминистки Келли-Джей Кин-Миншалл, напоминающий, что, согласно словарю, «женщина — взрослый человек женского пола». Как сообщает The Times, ЛГБТ-активист Эдриан Хэрроп посчитал, что постер оскорбляет чувства трансгендеров и добился демонтажа. Теперь Кин-Миншалл возмущается нарушением своего права на свободу речи.

На одной из улиц британского Ливерпуля появился огромный постер, на котором было приведено словарное определение слова «женщина». На плакате было написано: «Женщина, имя существительное, — взрослый человек женского пола». Автор проекта — 44-летняя феминистка и мать четверых детей Келли-Джей Кин-Миншалл, ведущая в соцсетях блог под псевдонимом Поузи Паркер.

Как сообщает The Times, феминистский манифест провисел всего неделю, пока 31-летний Эдриан Хэрроп, врач и по совместительству ЛГБТ-активист, не заявил, что постер может оскорбить чувства трансгендеров. В своих постах в соцсетях Хэрроп обратился к руководству компании Primesight, занимавшейся размещением постера, обвинив её в причастности к «распространению сеющих ненависть и трансфобию высказываний».

Всего через несколько часов после обращения Хэрропа, который сам трансгендером не является, компания принесла ему официальные извинения и пообещала как можно скорее убрать «оскорбительный плакат». Постер изначально не вызвал сомнений, «хотя должен был бы», повинилась компания.

Но теперь была недовольна заказчик, Келли-Джей Кин-Миншалл. Она обвинила Primesight в нарушении договора и «трусости» перед лицом критики в соцсетях. «Мы живём в новой реальности мизогинии, в которой слово «женщина» стала сеющим ненависть высказыванием», — возмутилась блогер.

Активистка специально собрала ₤700, чтобы её плакат повесили на несколько дней, приходящихся на съезд Лейбористской партии. «Я хотела дать повод для обсуждения проблемы, но это уже новый уровень абсурда, — комментирует Кин-Миншалл. — … Я считаю такие действия куда более низкими и опасными, чем знакомый всем сексизм — когда парень в гараже удивляется, что я кое-что понимаю в механике». Если слово «женщина» будет включать в себя всех, то женщины потеряют возможность защищаться от нарушения их прав по половому признаку. Каждая организация, которая идёт на уступки трансгендерам, прокладывает почву для того, чтобы так же поступали и все остальные — пытались заставить женщин молчать, считает феминистка.

Однако Эдриан Хэрроп, который, как отмечает издание, проживает со своим мужем в городе Сандерленд, уверяет, что он не пытается заставить кого-то молчать. По его словам, его смутило не словарное определение слова «женщина», а мотивация, которую он усмотрел за размещением плаката. Из-за подобных постеров ливерпульские женщины-трансгендеры чувствуют враждебное отношение к себе в родном городе, полагает Хэрроп. Активист отрицает, что нарушил право Кин-Миншалл на свободу речи: «У неё есть право на свободу речи, но есть оно и у меня».