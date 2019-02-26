СТРАНА.ua: польские эпидемиологи бьют тревогу из-за «украинской» кори

Число заболевших корью в этом году Польше уже превысило прошлогоднюю отметку и продолжает расти, передаёт «Страна.ua». Эпидемиологи отмечают, что болезнь привезена из Украины, но больные зачастую — поляки.

С начала 2019 года количество случаев кори в Польше уже превысило их число за весь 2018 год и продолжает расти. Как пишет «Страна.ua», об этом сообщила пресс-секретарь Главного санитарного инспектора Ян Бондар.

«Сейчас зарегистрированы 380 случаев, и они всё ещё проверяются, однако, уже известно, что количество всего прошлого года было превышено», — сказал спикер. Он также отметил, что динамика заболевания достаточно велика.

За весь 2018 год в Польше корью заболели 339 человек, большинство из них - в ноябре и декабре. А в 2017 году было зарегистрировано 63 случая.

Эпидемиологи отмечают, что болезнь привезена из Украины, но больные зачастую — поляки.