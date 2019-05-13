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1+1: украинские военные «поздравили» Донбасс патриотическими открытками

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украинские военные разбросали над Донбассом патриотические открытки со словами поддержки для «сторонников Украины, которые вынуждены оставаться на оккупированной земле». Как передаёт «1+1», военные уверены, что такие «подарки» действуют на сторонников ДНР и ЛНР почти так же, как и снаряды.

Поздравительные открытки на оккупированную территорию: в так называемый День независимости непризнанных ЛДНР украинские военные запустили на неподконтрольную Украине территорию два беспилотника. Аппараты сделали несколько кругов над Славяносербском и Луганском, зафиксировали вражеские позиции и разбросали пять тысяч открыток со словами поддержки для сторонников Украины, которые вынуждены оставаться на оккупированной земле.

Кроме того, по данным ТСН, сразу после массового сброса листовок оккупанты мобилизовали все службы для изъятия патриотических агиток у населения. 

Военные уверены, что такие «подарки» действуют на коллаборантов почти так же, как и снаряды.

БАТЯ, командир подразделения: Сразу ищут наших диверсантов, ищут типографии, где могли быть напечатаны эти открытки, и никак не соглашаются с тем, что их доставили с подконтрольной территории. 

Дата выхода в эфир 13 мая 2019 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
1+1 Украина Европа
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