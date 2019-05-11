TVE: на востоке Украины выстраиваются очереди из желающих получить российский паспорт

На востоке Украины — очереди из желающих обзавестись российским паспортом. Киев не будет признавать эти документы и может лишить украинского гражданства всех, кто обратился за этим документом. Но это, похоже, не останавливает граждан этого сепаратистского региона.

«Он даст больше свободы передвижения и предоставить возможность отправиться в Россию», — говорит этот молодой человек.

«И семьи, разделённые войной, смогут воссоединиться», — добавляет эта женщина.

Украинцы Донбасса смогут получить российское гражданство всего за три месяца благодаря упрощённой процедуре, которая была одобрена Путиным. Это решение было встречено осуждением со стороны Киева, Вашингтона и Европейского союза. Его назвали очередным шагом России по сохранению конфликта и дестабилизации соседнего государства.

Многие также интерпретируют это как тест, устроенный Путиным для избранного президента Украины, комика Зеленского, у которого нет политического опыта и который так и не прояснил, как будет общаться с Москвой после пяти лет конфликта, вызванного российской аннексией Крыма и её поддержкой вооружённого восстания на востоке Украины, унёсшего жизни 13 тысяч человек.

ЭРИКА РЕЙХА, корреспондент TVE: Москва оправдывает раздачу паспортов, заявляя, что это гуманитарная мера для страны, находящейся в состоянии войны. Однако существуют опасения, что предоставление российского гражданства такому количеству украинцев может открыть дверь для аннексии Донбасса или, по крайней мере, для того, чтобы помешать возвращению этого региона под контроль Киева в будущем.

Дата выхода в эфир 09 мая 2019 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).