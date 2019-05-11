TVE: на востоке Украины выстраиваются очереди из желающих получить российский паспорт

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Супруга Касильяса сообщила о том, что больна раком
Жена вратаря «Порту» Икера Касильяса Сара Карбонеро рассказала о своей болезни и борьбе с ней.
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Сборная России сыграет в первом полуфинале, если победит США на ЧМ по хоккею
Организаторы чемпионата мира по хоккею в Словакии назвали время начала матчей полуфиналов, которые состоятся в Братиславе в субботу, 25 мая.
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Гуаидо оценил инициативу Мадуро о досрочных выборах в Национальную ассамблею
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, прокомментировал инициативу венесуэльского лидера Николаса Мадуро провести досрочные выборы в контролируемый оппозиционными силами парламент страны.
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Видеообзор матча ЧМ по хоккею Россия — Швеция
Лучшие моменты матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швеции.
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«Витесс» победил «Гронинген» и вышел в финал плей-офф за право играть в Лиге Европы
Голландский «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, сумел в ответном матче полуфинала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы обыграть «Гронинген».
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Воробьёв назвал сборную США по хоккею талантливой командой
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв дал оценку сопернику по 1/4 финала чемпионата мира.
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В Пентагоне заявили об отсутствии планов воевать с Ираном
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Соединённые Штаты не планируют воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке.
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Кузнецов заявил, что сборной России было тяжело выходить на третий период матча со Швецией
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов считает, что шесть заброшенных шайб во втором периоде расслабили его команду.
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Опубликовано расписание четвертьфинальных матчей на ЧМ по хоккею
Организаторы чемпионата мира по хоккею в Словакии определились со временем начала матчей четвертьфинальной стадии.
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В Карелии субсидии на расселение аварийного жилья получат 14 муниципалитетов
Правительство Карелии распределило районам республики субсидии на переселение граждан из аварийного фонда, сообщает KarelInform.ru со ссылкой на региональный Минстрой.
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В Карелии построят новые социальные объекты на 6 млрд рублей
В Карелии построят несколько новых социальных объектов. На эти цели направят более 6 млрд рублей, сообщает KarelInform.ru.
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СК проверит сообщения о перебоях электричества в домах Балашихи
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о нарушении прав жителей дома в Балашихе, которые жалуются на перебои с электроэнергией.
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Овечкин о победе над сборной Швеции: не давали сопернику передохнуть
Форвард сборной России по хоккею поделился мнением об игре своей команды против команды Швеции (7:4).
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В результате ДТП в Татарстане погиб ребёнок
В Дрожжановском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погиб ребёнок, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Безопасность дорожного движения».
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Сборная России по хоккею посеяна под первым номером в плей-офф ЧМ
По итогам группового этапа чемпионата мира по хоккею сформировался рейтинг сборных, который будет учитываться при определении пар полуфиналистов турнира.
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В столице рассказали о программе благоустройства берегов Москвы-реки
Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о городской программе благоустройства берегов Москвы-реки и Сходни.
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Определились все пары 1/4 финала ЧМ по хоккею
После окончания группового этапа чемпионата мира по хоккею сформированы пары 1/4 финала.
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В Нижегородской области планируют отремонтировать 745 км дорог в 2019 году
На финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области направят 6,7 млрд рублей в 2019 году, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Фестиваль «Мультимир» откроется 30 мая в Москве
Фестиваль «Мультимир» будет проходить на ВДНХ с 30 мая по 2 июня, сообщает сайт «Москва 24».
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Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
По окончании группового этапа чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в словацких городах Братислава и Кожице, определился соперник сборной России.
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Объём рынка автомобилей с пробегом в России вырос на 8,6% в апреле
Объём рынка автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
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Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
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Сборная Канады обыграла США в заключительном матче группового этапа ЧМ
Канадские хоккеисты стали победителями группы А благодаря победе над сборной США.
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Объявлена программа московского фестиваля «Небо: теория и практика»
Стала известна программа ежегодного фестиваля воздухоплавания «Небо: теория и практика», который состоится 25 и 26 мая на аэродроме Чёрное в 12 км от МКАД. Об этом сообщает «Дни.ру».
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Аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 13,7% с начала года
Петербургский аэропорт Пулково обслужил более 5 млн пассажиров за первые четыре месяца 2019 года, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Спасатели предупредили об усилении ветра в Татарстане
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
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Орлов забросил седьмую шайбу сборной России в ворота команды Швеции
Защитник сборной России Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Швеции.
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В Московском зоопарке родились два кошачьих лемура
В Московском зоопарке появились на свет два кошачьих лемура.
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Новый сезон проекта «Йога в парках» начнётся 1 июня в Москве
Новый сезон проекта «Йога в парках» начнётся 1 июня в 37 столичных парках, сообщает сайт «Москва 24».
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МИД оценил увеличение производства низкообогащённого урана в Иране
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали сообщения об увеличении производства низкообогащённого урана в Иране.
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Президент Татарстана обсудил сотрудничество с министром экономики Тюрингии
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с министром экономики, науки и цифрового общества немецкой федеральной земли Тюрингия Вольфгангом Тифензее. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
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Глава Свердловской области отчитался о работе регионального правительства в 2018 году
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает URA.RU.
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В МЧС предупредили о сильном ветре в Красноярском крае 22 мая
В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Красноярском крае 22 мая, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального отделения ведомства.
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СМИ: Чех станет спортивным директором «Челси»
Чешский вратарь «Арсенала» Петр Чех закончит спортивную карьеру после нынешнего сезона и вступит в должность спортивного директора «Челси», в составе которого отыграл 11 лет.
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Объём экспорта продукции АПК Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца
Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца 2019 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.
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В Оренбургской области завели дело по факту истязания ребёнка
В Оренбургской области завели уголовное дело против ранее судимой жительницы Акбулакского района, сообщает RIA56 со ссылкой на СУ СК России по региону.
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ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
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В Тверской области вынесли приговор «чёрным лесорубам»
В Тверской области суд вынес приговор обвиняемым в незаконной рубке леса.
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Сборная России забросила шесть шайб во втором периоде и громит команду Швеции на ЧМ
После проигранного первого периода российским хоккеистам удалось изменить ситуацию в матче ЧМ против сборной Швеции.
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В Петербурге появится более 20 новых трамваев в 2019 году
В Санкт-Петербурге появится более 20 новых трамваев в 2019 году, сообщает «ПолитЭксперт».
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Григоренко и Малкин увеличили преимущество сборной России над Швецией на ЧМ
Хоккеисты сборной России забросили две шайбы в ворота сборной Швеции с интервалом 30 секунд в матче чемпионата мира.
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Дебютная шайба Капризова на ЧМ упрочила лидерство сборной России в матче с командой Швеции
Сборная России по хоккею увеличила своё преимущество в матче с действующими чемпионами мира.
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Франция и ФРГ выразили готовность сотрудничать с Ираном в торговле
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразили приверженность сотрудничеству с Ираном в сфере торговли.
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Дадонов вышел на первое место в списке снайперов ЧМ
Отметившись взятием ворот сборной Швеции, Евгений Дадонов забросил свою седьмую шайбу на текущем чемпионате мира, что позволило ему вернуться на первое место в споре снайперов.
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Овечкин отличился в матче со сборной Швеции на ЧМ с передачи Малкина
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России в третий раз забросила в ворота сборной Швеции.
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Путин напомнил Меркель и Макрону про закон о языке на Украине
Российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа некоторых стран обсуждать в СБ ООН украинский закон о языке.
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Шайба Дадонова вывела вперёд сборную России по хоккею в матче с командой Швеции
Форвард сборной России Евгений Дадонов отличился заброшенной шайбой уже в седьмой раз на чемпионате мира по хоккею.
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Анисимов сравнял счёт в матче хоккейных сборных России и Швеции
В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со шведами сборной России удалось отыграться.
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Более тысячи человек эвакуировали из застрявших в московском метро поездов
Более 1,2 тыс. пассажиров эвакуировали из поездов, которые застряли в тоннелях Московского метрополитена.
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Шарапова внесена в заявочный лист на Уимблдон
Россиянка Мария Шарапова оказалась в числе 104 теннисисток, заявленных на Уимблдон-2019.