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1+1: украинский паспорт поднялся в рейтинге международных документов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге международных документов и занимает 23 место, сообщает «1+1». Как напоминает украинский телеканал, первые строчки занимают ОАЭ, Люксембург, Финляндия, Германия и Испания.
Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге международных документов. Сейчас он занимает 23 место. По сравнению с прошлым годом наш паспорт поднялся на пять строчек.
 
Он даёт свободный въезд в 133 страны мира. Без виз украинцы могут посетить 91 страну, с визой сразу после прибытия — ещё 42. Всего нам нужно открывать визы в 64 страны. 
 
А первое место в мировом рейтинге неизменно занимает паспорт Объединённых Арабских Эмиратов. Далее идут Люксембург, Финляндия, Германия и Испания. 
 
Дата выхода в эфир 07 мая 2019 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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1+1 Украина Европа
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