1+1: украинский паспорт поднялся в рейтинге международных документов

Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге международных документов и занимает 23 место, сообщает «1+1». Как напоминает украинский телеканал, первые строчки занимают ОАЭ, Люксембург, Финляндия, Германия и Испания.

Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге международных документов. Сейчас он занимает 23 место. По сравнению с прошлым годом наш паспорт поднялся на пять строчек.

Он даёт свободный въезд в 133 страны мира. Без виз украинцы могут посетить 91 страну, с визой сразу после прибытия — ещё 42. Всего нам нужно открывать визы в 64 страны.

А первое место в мировом рейтинге неизменно занимает паспорт Объединённых Арабских Эмиратов. Далее идут Люксембург, Финляндия, Германия и Испания.

Дата выхода в эфир 07 мая 2019 года.