1+1: украинский паспорт поднялся в рейтинге международных документов

Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге международных документов и занимает 23 место, сообщает «1+1». Как напоминает украинский телеканал, первые строчки занимают ОАЭ, Люксембург, Финляндия, Германия и Испания.
Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге международных документов. Сейчас он занимает 23 место. По сравнению с прошлым годом наш паспорт поднялся на пять строчек.
Он даёт свободный въезд в 133 страны мира. Без виз украинцы могут посетить 91 страну, с визой сразу после прибытия — ещё 42. Всего нам нужно открывать визы в 64 страны.
А первое место в мировом рейтинге неизменно занимает паспорт Объединённых Арабских Эмиратов. Далее идут Люксембург, Финляндия, Германия и Испания.
Следователи рассказали о проведении обысков у депутата Народного собрания Дагестана и ряда бывших чиновников администрации Махачкалы по уголовному делу о создании организованного преступного сообщества.
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили 11-часовой полёт над Чукотским, Беринговым и Охотским морями, а также вдоль побережья Аляски. Об этом говорится в заявлении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Здание Московского государственного института международных отношений (МГИМО), находящееся на проспекте Вернадского, 76, проверяют после анонимного сообщения о минировании объекта, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Верховная рада отказалась рассматривать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.
Председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что компания Apple исправила ошибку с отображением Крыма на картах, связанную с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил одного из основателей студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной США в 1/4 финала чемпионата мира в Словакии.
Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента противоречит законодательству и, по его мнению, может привести страну к конституционному кризису.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил мнение, что Соединённые Штаты и их союзники на Ближнем Востоке предпринимают определённые действия в отношении Ирана, например, в Персидском заливе, с надеждой на то, что «у кого-то сдадут нервы».
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителя Росреестра Дагестана Сафиюлы Магомедова и экспертов ведомства о создании преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба СК.