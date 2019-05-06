Bild анонсировал «новое нападение» России на Украину

Не планирует ли Россия «новое нападение» на украинское государство, задаётся вопросом Bild. Обеспокоили же журналиста немецкого таблоида, по его собственным словам, последние «угрозы Путина начать следующую фазу войны на Украине».

Не планирует ли президент Российской Федерации Владимир Путин «новое нападение» на Украину, задаётся вопросом немецкий таблоид Bild.



К подобным же рассуждениям автора статьи подтолкнули, по его словам, последние «угрозы Путина начать следующую фазу войны на Украине».



Сначала, поясняет журналист издания, глава Кремля подписал указ, который упрощает для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины процедуру получения российского гражданства. А через несколько дней он и вовсе заявил, что ускоренная процедура выдачи паспорта гражданина России должна стать доступна всем украинцам.



«И это несмотря на то, что ранее Украина, Соединённые Штаты и Европейский союз, в том числе федеральное правительство Германии, единогласно осудили подписание указа», — недоумевает автор статьи.



По его мнению, не сложно догадаться, о чём сигнализировал российский лидер Владимир Путин Западу этим шагом.



«Если Россия посчитает, что её граждане находятся в опасности — на западе Украины в том числе, — то она не остановится перед новыми интервенциями», — именно так интерпретировал журналист немецкого таблоида ситуацию с подписанием указа.



Момент для подобного шага, признаёт автор, Путин, конечно, подыскал «мастерски», поскольку Украина находится в «подвешенном состоянии» из-за того, что недавно избранный президент Владимир Зеленский ещё не взял на себя полномочия главы украинского государства.



И тем не менее, продолжает журналист издания, «эффектный ответ» от Зеленского глава Кремля всё же получил.



«Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов», — заявил избранный президент Украины.



Кроме того, Зеленский пообещал «предоставлять гражданство всем, кто страдает от авторитарных и коррумпированных режимов».



Путин, в свою очередь, попросту не мог не ответить на «контрудар» будущего президента Украины, подчёркивает автор статьи.



«Если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы в России будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придём к ожидаемому результату: у всех будет единое гражданство», — заявил на прошлой неделе президент России.



Ведь несмотря на культурные и языковые особенности, русские и украинцы — это один народ, резюмировал глава Кремля.



Из-за этих высказываний Путина, которые западные информационные агентства интерпретировали как знак примирения, «ответственные в Киеве, однако, разнервничались ещё сильнее», отмечает журналист Bild.



«Ведь объединить русских и украинцев в один народ, как разрисовал Путин, — означает не что иное, как возвращение к союзу при русском господстве. А это тот самый кошмар, в который Украина не хотела бы возвращаться после долгих лет борьбы за независимость», — поясняет автор статьи.