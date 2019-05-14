24 канал: Климкин пригрозил Совету Европы выходом из Минских соглашений

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев выйдет из Минских соглашений, если в Совете Европы согласятся снять санкции с России. Как пишет «Телеканал новин 24», Климкин добавил, что Украине не нужна «пустая декларация, ей нужен действенный механизм».

Украина готова отказаться от соблюдения Минских соглашений, если в Совете Европы согласятся снять санкции с России. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Как отмечает украинский канал, речь идёт о том, что дипломаты из Германии лоббируют в Совете Европы вопрос об отмене санкционного давления с России. В этом их поддерживают коллеги из Франции и ряда других государств.

«Если вы пойдёте на снятие санкционного давления, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что «Минска» у нас отныне нет, и его убила не только Россия, его убили также вы», — обратился Климкин к коллегам в Брюсселе.

Однако сожаления об отказе от Минских соглашений, по его мнению, быть не должно. Потому что Украине не нужна «пустая декларация, где только слова меняют местами, ей нужен действенный механизм».

«Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта, вы пойдёте навстречу России — тогда тотально рушится вообще вся логика того, что мы до сих пор делали», — заявил Климкин.

Он также добавил, что по этому поводу имел «очень длинный» разговор тет-а-тет с немецким министром, однако о его результатах не сообщил.