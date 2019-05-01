DW: украинцы в Германии призвали бундестаг признать голодомор геноцидом

Проживающие в Германии украинцы опубликовали петицию на сайте бундестага с призывом признать геноцидом голод 1932-1933 годов на Украине, пишет Deutsche Welle. Для рассмотрения петиции в бундестаге активистам необходимо до 27 мая собрать 50 тыс. подписей.
Украинская диаспора в Мюнхене требует признать голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, пишет Deutsche Welle. Петиция c таким требованием появилась во вторник на сайте бундестага.
«Убивать людей — это всегда жестоко. Морить людей голодом до смерти, наверняка относится к самым отвратительным и бесчеловечным преступлениям, которые можно себе представить», — говорится в петиции.
Авторы документа, ссылаясь, как пишет издание, на независимые подсчёты, указали, что число жертв голодомора составило 7-10 млн человек.
Глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook прокомментировал эту петицию следующим образом: «Спасибо мюнхенской общине за инициативу и всем украинцам Германии за её поддержку. Призываю украинцев в ФРГ поддержать этот призыв — каждый может подписать петицию, а кто знает немецкий язык — присоединиться к её обсуждению».
Для рассмотрения петиции в бундестаге активистам необходимо до 27 мая собрать 50 тыс. подписей.
Как напоминает Deutsche Welle, закон «О голодоморе 1932-1933 годов на Украине» Верховная рада приняла 28 ноября 2006 года. В 2016 году украинский парламент обратился к государствам мира признать голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.
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