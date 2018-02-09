Зеркало недели: Порошенко призвал Австрию признать голодомор геноцидом

В ходе визита в Австрию Пётр Порошенко призвал австрийский парламент признать голодомор геноцидом украинского народа. Как пишет «Зеркало недели», ранее голодомор признали геноцидом 15 государств, среди которых Канада, Польша, Португалия, Грузия, Австралия, Литва, Латвия и Эстония.

В ходе проведённой 8 февраля встречи президента Украины Петра Порошенко и председателя Национального совета Австрии Вольфганга Соботки Порошенко призвал австрийский парламент признать голодомор геноцидом украинского народа. Как пишет «Зеркало недели», об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Издание отмечает, что собеседники также отметили важность укрепления межпарламентского диалога между двумя странами. Порошенко выразил надежду на быстрое формирование группы дружбы с Украиной в Национальном совете Австрии, отметил «солидарность Австрии в поддержке украинских усилий по противодействию российской агрессии».

Соботка, в свою очередь, положительно оценил реформы, которые проводит украинская власть. Стороны также обсудили ситуацию в Донбассе и пришли к согласию по вопросу необходимости санкций против России.

Как напоминает «Зеркало недели», 8 февраля президент Украины Пётр Порошенко начал свой рабочий визит в Австрию. В ходе визита запланировано обсудить с президентом Ван дер Беллененом и премьер-министром Себастьяном Курцом вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развития ситуации в Донбассе и укрепления санкционной политики ЕС.

Кроме Украины, голодомор признали геноцидом 15 государств, среди которых Канада, Польша, Португалия, Грузия, Австралия, Литва, Латвия и Эстония. Ещё девять стран принимали резолюции об осуждении голодомора как преступления советского тоталитарного режима против украинского народа.