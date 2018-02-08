112 Украина: в низких пенсиях украинцев обвинили Советский Союз

Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал причину, по которой у многих жителей страны сегодня низкие пенсии. Как заявил чиновник в эфире канала «112 Украина», люди, которые имеют полный трудовой стаж, получают маленькую пенсию потому, что во времена Советского Союза получали маленькие заработные платы.

В ходе реализации украинской пенсионной реформы был отмечен один недостаток — единые правила начисления. В связи с этим некоторые люди получили низкие надбавки к пенсиям только потому, что во времена Советского Союза получали слишком низкие зарплаты. Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Почему у тебя такая пенсия, а у другого такая, — это можно объяснить. Потому что ко всем применили единые правила. В этой системе есть один недостаток, который мы увидели реально уже во время проведения пенсионной реформы. Формула расчёта пенсии — как зеркало. Она отразила социально-экономическую ситуацию, которая была тогда, когда большинство людей работали в Советском Союзе. И вот сама пенсионная реформа показала, насколько несправедливая была система оплаты труда в Советском Союзе», — отметил он.

По словам Ревы, сегодня люди, которые имеют полный трудовой стаж, получают маленькую пенсию потому, что в своё время получали маленькие заработные платы.

«Человек, который работал в колхозе, очень тяжело работал в поле от зари до зари, а ему ставили трудодни, заработок не ставили до 1965 года. Потом стали платить, но какие были зарплаты в колхозе? Копеечные. Возьмите санитарку в больнице. Она тоже могла работать до 40 лет в больнице. Какая у нее была зарплата? 80 рублей. Нянечка в садике — та же ситуация. Сегодня эти люди, которые имеют большой стаж, но маленькую зарплату, получили небольшую прибавку к пенсии», — отметил министр.

По его словам, правительство учтёт этот нюанс на следующем этапе пенсионной реформы.