Глава администрации Зеленского: Россия — страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать

Глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что если Украина хочет мира в Донбассе, то рано или поздно придётся разговаривать с Россией. Как пишет «ГОРДОН», Богдан добавил, что «Россия — страна-агрессор, но и с агрессором тоже нужно разговаривать».

Если Украина хочет мира в Донбассе, то рано или поздно придётся разговаривать с Россией, заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Как пишет «ГОРДОН», по его мнению, вопрос состоит лишь в том, на каких условиях пройдут эти переговоры.

«Смысл переговоров с Россией — хотя бы в том, чтобы вернуть наших людей оттуда. И ещё можно найти много смыслов. На той стороне тоже живут наши украинцы. Они разговаривают и по-украински, и по-русски», — заявил Богдан.

Отвечая на вопрос, готова ли администрация президента Украины Владимира Зеленского садиться за стол переговоров с лидерами ДНР и ЛНР, Богдан сказал: «Они не являются самостоятельными субъектами, они не принимают решения».

«Я думаю, Россия согласится рано или поздно, вопрос — когда, при каких условиях. Смотрите, связанные вещи: мир — и экономика. Разговаривать надо, если вы хотите мира. Потому что, вы знаете, очень «хорошо» бросать на плаху не свою жизнь. Там гибнут наши украинцы. Мы считаем, что Россия — страна-агрессор, считаем, что захвачены наши территории. Но и с агрессором тоже нужно разговаривать. Но не сдавая наших территорий и наших людей», — продолжил Богдан.