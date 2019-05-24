Глава администрации Зеленского: Россия — страна-агрессор, но и с агрессором нужно разговаривать
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан, имеющий гражданство четырёх государств, в ходе заседания Лефортовского суда Москвы рассказал о поступающих в свой адрес угрозах.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский планирует снова стать совладельцем «ПриватБанка».
Власти Санкт-Петербурга направят более 125 млн рублей на субсидии для авиакомпаний в 2019 году, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
На улицах российской столицы высадили более 19 тыс. кустарников этой весной, сообщает сайт «Москва 24».
Премьера спектакля «Шут и Свадебка» состоится 23, 24 мая и 20 июня на Большой сцене Театра имени Наталии Сац в Москве, сообщает «Утро.ру».
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Представители Международного валютного фонда по итогам миссии МВФ, посетившей Москву 14—24 мая, заявили, что Россия должна сосредоточиться на проведении структурных реформ и начать снижать ключевую ставку.
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о скором возвращении к работе.
Правоохранительные органы начали проверку после появления в интернете видео, на котором выпускники одной из школ Владивостока одеты в откровенные костюмы, а одна из учениц была в форме полицейского.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Bild заявил, что Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные об экономических показателях страны, что, в свою очередь, открыло Афинам дорогу в еврозону в 2001 году.
Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке на 0,3—0,6 п. п. Об этом заявил глава банка Герман Греф.
В Воркуте решили отменить занятия во всех школах города из-за метели. Всего не будет работать 18 учебных заведений.
Обладатель пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе американец Кит Турман вызвал на поединок ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Краснодарский край и Крым признаны регионами с самой полезной едой, сообщает Inforeactor со ссылкой на опрос, проведённый туристическим сервисом Tvil.ru.
В Ямало-Ненецком автономном округе задержали вылеты нескольких авиарейсов из-за метели и плохой видимости, сообщает URA.RU со ссылкой на справочную аэропорта Салехарда.
Концерт «Классика на Дворцовой» пройдёт в воскресенье, 26 мая, на главной площади Санкт-Петербурга.Об этом сообщает Пятый канал.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих», передаёт РИА Новости.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Украине нужны сильная армия и ужесточение санкций в отношении России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой.
Очевидец рассказал подробности о дорожно-транспортном происшествии с российскими туристами в Италии, сообщает Пятый канал.
В Московский зоопарк прибыл пятилетний гривистый волк Фалькао из Германии. Ему предстоит составить пару с волчицей Эмилией. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка, заявили в пресс-службе Департамента образования и науки Приморья. Директор учреждения уже написала заявление об увольнении.
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в следующем году будет претендовать на самый крупный контракт в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Марчелло Липпи через четыре месяца после отставки снова возглавил национальную команду Китая.
Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил, что 25 марта в ряде французских городов планируются очередные акции «жёлтых жилетов». Об этом говорится в сообщении департамента в Twitter.
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил о намерении представить общественности стенограмму и видео встречи украинского лидера с главами фракций Верховной рады.
Нападающий сборной Финляндии по хоккею Йере Саллинен считает, что у его команды есть шанс на золотые медали чемпионата мира в Словакии после победы в четвертьфинале турнира над Швецией.
В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) России уточнили данные по поводу нейтрализации бандитов в Дагестане.
Бывший хоккеист сборной России Павел Буре поделился ожиданиями от матча национальной команды с Финляндией в полуфинале чемпионата мира в Словакии.
Новое звание — главного сержанта — появилось в Вооружённых силах России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» заинтересован в трансфере полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT решение американского лидера Дональда Трампа поручить разведсообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о возможном продлении соглашения к футбольным клубом.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения древесины на 8 млн рублей в Омской области.
Российский полузащитник Александр Головин включён в заявку «Монако» на матч 38-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Ниццей».
Переговоры между Киевом и Москвой необходимы, если Украина желает достичь мира в Донбассе, заявил в эфире телеканала «1 + 1» глава администрации украинского президента Андрей Богдан.
Президент немецкого футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнесс подтвердил информацию о желании мюнхенцев приобрести полузащитника английского «Манчестер Сити» и сборной Германии Лероя Зане.
В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) России заявили, что сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали в Дагестане трёх бандитов.
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что нападающий команды Фёдор Смолов не употреблял спиртное весь сезон до победы над екатеринбургским «Уралом» в финале Кубка России по футболу.
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
На Украине в пятницу, 24 мая, официально начался избирательный процесс по досрочным выборам в парламент — Верховную раду.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Лейкерс» отреагировал на решение независимого арбитра сократить дисквалификацию российского защитника Вячеслава Войнова до 41 матча.
Прокуратура Хакасии провела проверку исполнения законодательства, по результатам которой выявлены многочисленные нарушения прав граждан в деятельности учреждений здравоохранения региона.
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) огласила составы трёх символических пятёрок этого сезона.
Глава МИД Мексики Марсело Эбрард обсудил с представителем Госдепа США Джоном Салливаном в Вашингтоне план развития Центральной Америки.
«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в пятом матче серии финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Женская сборная России потерпела поражение от Бразилии в матче третьего раунда волейбольной Лиги наций.
Грозы и дожди придут в Москву в ближайшие выходные, 25—26 мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, осадки продолжатся в столице и в начале следующей недели.
В Минэнерго России сообщили о разрыве трубы газопровода в Пермском крае с последующим возгоранием.