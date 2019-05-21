Sky: на инаугурации Зеленский вёл себя в стиле «человека из народа»

Новый президент Украины Владимир Зеленский пришёл на свою инаугурацию пешком, останавливался, чтобы сделать селфи, и охотно общался с народом. Как передаёт корреспондент Sky News, так он поддерживает образ «человека из народа». И на самой инаугурации сразу после присяги он раскритиковал прежних политиков и распустил парламент.

Всего через несколько минут после того, как комедийный актёр, превратившийся в политика, Владимир Зеленский принёс присягу и вступил на пост президента Украины, он распустил парламент и объявил о досрочных выборах, которые пройдут этим летом. Он говорит, что хочет извлечь выгоду из своей популярности и убрать парламентариев, которые по-прежнему лояльны Петру Порошенко, которого он победил. Как передаёт Диана Магней, его главный приоритет — принести мир на восток страны.

Владимир Зеленский прибыл на инаугурацию пешком. Толпа была в восторге от человека, которого она многие годы знала как телевизионного актёра-комика. Он останавливался для селфи и приветствий, подпрыгивал, чтобы поцеловать кого-то из толпы, — настоящий представитель стиля «человека из народа». Толпа скандировала: «Зеленский», когда он ступил на красную дорожку и, рисуясь, вошёл в парламент.

Традиционные символы вступления в должность, но нетрадиционный подход к политике. Начал он с упрёка в адрес парламентариев.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Моё избрание доказывает, что граждане устали от опытных политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей, возможностей откатов, потоков, дерибанов.

Своим приоритетом президент Зеленский сделал окончание войны на востоке Украины. Он пообещал возобновить диалог с Россией по освобождению заключённых украинцев, включая 24 моряков, которые сейчас сидят за решёткой в Москве.

ДИАНА МАГНЕЙ, корреспондент Sky News: Россия взяла на вооружение подход «стоять в стороне и ждать». В Кремле сегодня сказали, что Владимир Путин не отправит никакого поздравления, пока новый украинский президент не продемонстрирует своих первых успехов в разрешении конфликта на Восточной Украине. И на господина Зеленского будут оказывать большое давление, чтобы он добился от Кремля изменения статус-кво в регионе.

Сейчас же его борьба проходит на домашней территории. Этим летом будут досрочные выборы. Новому президенту нужны парламентские места. Он постарается извлечь выгоду из своей популярности, пока она не стала снижаться.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Дорогой народ, в течение своей жизни я старался делать всё, чтобы украинцы улыбались. Это я так чувствовал сердцем. Это была не только моя работа, это была моя миссия. В следующие пять лет я сделаю всё, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо.

Человек, который начал с популярного телешоу, где учитель истории стал президентом, теперь получил эту роль по-настоящему.

Диана Магней, Sky News, Москва.

Дата выхода в эфир 21 мая 2019 года.